قد يؤدي لكارثة عظيمة.. صدع كبير في أحد مدرجات البومبونيرا معقل بوكا جونيورز (فيديو)

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن صدعا كبيرا ظهر في أحد مدرجات ملعب البومبونيرا معقل بوكا جونيورز الأرجنتيني وصفته الجماهير بالكارثة العظمى؛ لما يمكن أن يحدثه في المستقبل من خسائر مادية وبشرية في حال سقوطه.

وظهر الصدع في أحد المدرجات العليا للملعب الشهير لفريق بوكا جونيورز ”البومبونيرا“ خلال لقاء الفريق أمام كورينثيانز البرازيلي في إياب دور الـ16 من كوبا ليبرتادوريس ”كأس أبطال أمريكا الجنوبية“.

The Boca Juniors stadium literally falling apart during a game 😳 pic.twitter.com/32XW9Al6PO — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 9, 2022

وظهر في مقطع فيديو منتشر بين أنصار الفريق الأرجنتيني العريق أن المدرج والصدع داخله يتحرك مع ثقل الجماهير الحاضرة في الملعب.

وبني ملعب البومبونيرا الشهير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في عام 1940 ورغم إعادة تجديده في 1996 ما زالت حالته سيئة كما يظهر في الفيديو.

وعبرت جماهير بوكا جونيورز عن غضبها من حالة الملعب والصدع الذي يهدد بكارثة في المستقبل، وكتب عدد من المشجعين تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها: ”كارثة عظيمة“ و“اللعنة هذا ليس مضحكا، إنه شيء مأساوي ينتظر حدوثه“، و“نعم هذا صحيح سآخذ أقرب مخرج“.

We thought the crack in the old Kop Stand was bad 😳🤣 Bombonera, Boca Juniors stadium #GAWA #NIR pic.twitter.com/iLGjpm75EC — Our Wee Country (@ourweecountry) July 9, 2022

وتساءل أحد المشجعين عن جودة الملعب وكتب: ”أتساءل في كثير من الأحيان عن مدى قوة الخرسانة والفولاذ المقوى في الملاعب، ولا أعتقد أنهما مصممان للجماهير للقفز معًا في وقت واحد“.

كما أكد أحد الجماهير الذي زار الملعب في جولة عادية على أن المدرج المهدد بالسقوط يقع فوق غرفة تغيير الملابس، وكتب: ”قمت بجولة في الملعب، وقال المرشد إن غرف تبديل ملابس الفرق كانت تحت هذه المنصة، لذا فإن قفز جماهير بوكا جونيورز لأعلى ولأسفل يخيفهم… (أو يقتلهم، من النظرة الأولى)“.

وأضاف: ”الغريب أنه لم يذكر أن الملعب كان فخًا للموت“.

وخرج بوكا جونيورز من دور الـ16 في كوبا ليبرتادوريس أمام كورينثيانز 6/5 بركلات الترجيح بعد أن انتهت مقابلة الإياب بالتعادل دون أهداف، وهي نفس نتيجة الذهاب، وأدى الإقصاء للتخلي عن المدرب سيباستيان باتاليا.

وفاز بوكا جونيورز بـ6 ألقاب في كأس الليبرتادوريس، و4 ألقاب في ريكوبا سوداميريكانا، ولقبين في كوبا سود أميريكانا، و28 لقبا في الدوري الأرجنتيني، و4 ألقاب في كأس الأرجنتين، و3 ألقاب في كأس إنتر كونتينينتال، ولقب في كأس السوبر الأرجنتيني، ولقب في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، ولقب في كأس رابطة المحترفين – الأرجنتين.