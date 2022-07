قد يؤدي لكارثة عظيمة.. صدع كبير في أحد مدرجات البومبونيرا معقل بوكا جونيورز (فيديو)

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن صدعا كبيرا ظهر في أحد مدرجات ملعب البومبونيرا معقل بوكا جونيورز الأرجنتيني وصفته الجماهير بالكارثة العظمى؛ لما يمكن أن يحدثه في المستقبل من خسائر مادية وبشرية في حال سقوطه.

وظهر الصدع في أحد المدرجات العليا للملعب الشهير لفريق بوكا جونيورز ”البومبونيرا“ خلال لقاء الفريق أمام كورينثيانز البرازيلي في إياب دور الـ16 من كوبا ليبرتادوريس ”كأس أبطال أمريكا الجنوبية“.

The Boca Juniors stadium literally falling apart during a game 😳 pic.twitter.com/32XW9Al6PO

وظهر في مقطع فيديو منتشر بين أنصار الفريق الأرجنتيني العريق أن المدرج والصدع داخله يتحرك مع ثقل الجماهير الحاضرة في الملعب.

وبني ملعب البومبونيرا الشهير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في عام 1940 ورغم إعادة تجديده في 1996 ما زالت حالته سيئة كما يظهر في الفيديو.

وعبرت جماهير بوكا جونيورز عن غضبها من حالة الملعب والصدع الذي يهدد بكارثة في المستقبل، وكتب عدد من المشجعين تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها: ”كارثة عظيمة“ و“اللعنة هذا ليس مضحكا، إنه شيء مأساوي ينتظر حدوثه“، و“نعم هذا صحيح سآخذ أقرب مخرج“.

We thought the crack in the old Kop Stand was bad 😳🤣 Bombonera, Boca Juniors stadium #GAWA #NIR pic.twitter.com/iLGjpm75EC

— Our Wee Country (@ourweecountry) July 9, 2022