بنفيكا كسب أكثر من مليار يورو من بيع اللاعبين في القرن الحالي

يعتبر بنفيكا البرتغالي من أبرز الأندية تاريخيا في أوروبا حيث توج مرتين على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا 1961 و1962 وخسر النهائي 5 مرات كما يعتبر النادي الأنجح في البرتغال برصيد 37 لقبا للدوري و26 لقبا في كأس البرتغال.

لكن الفريق البرتغالي ابتعد عن الألقاب القارية منذ فوزه بلقبين في دوري أبطال أوروبا قبل 60 سنة وفي القرن الحالي خسر نهائي الدوري الأوروبي مرتين في 2013 و2014 وأصبح الفريق مشهور بأنه ناجح على صعيد شراء نجوم صغار خاصة من أمريكا الجنوبية بمبالغ مالية صغيرة وتكوين لاعبين في مدرسته وبيعهم في سوق الانتقالات بمبالغ كبيرة.

ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين جمع الفريق البرتغالي أكثر من مليار يورو مقابل بيع اللاعبين ويعتبر أحد الأندية الأنجح في سوق الانتقالات على صعيد عمليات البيع.

ويعتبر البرتغالي جوار فيليكس أغلى لاعب باعه بنفيكا حيث دفع أتلتيكو مدريد مبلغ 127 مليون يورو للتعاقد معه صيف 2019 وتكون في مدرسة الفريق وهو رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم خلف البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان حاليا والبرازيلي فيليب كوتينيو خلال صفقة انتقاله من ليفربول لبرشلونة.

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز الذي دفع ليفربول هذا الصيف مبلغ 75 مليون يورو إضافة لـ25 مليون يورو متغيرات تسهل الحصول عليها لتصل الصفقة إلى 100 مليون يورو.

وفي المركز الثالث يأتي المدافع البرتغالي روبين دياز الذي دفع مانشستر سيتي مبلغ 68 مليون يورو للتعاقد معه في 2020 وفي المركز الرابع الحارس البرازيلي إيديرسون ودفع مانشستر سيتي مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد معه في 2017.

وبنفس المبلغ 40 مليون يورو تخلى بنفيكا عن لاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسيل في 2012 لفائدة فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي كأغلى خامس لاعب يبيعه الفريق البرتغالي.

ويأتي في المركز السادس المكسيكي راؤول خيمينيز المنتقل في 2019 لفريق وولفرهامبتون مقابل 38 مليون يورو وفي المركز السابع المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو الذي دفع برشلونة 35،7 مليون يورو للتعاقد معه في 2017.

ويأتي في المركز الثامن المدافع السويدي فيكتور لينديلوف المنتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2017 مقابل 35 مليون يورو وبنفس المبلغ رحل البرتغالي ريناتو سانشيز في صيف 2016 لفريق بايرن ميونخ.

ويحتل الأرجنتيني أنخل دي ماريا المركز العاشر في أغلى مبيعات بنفيكا بمبلغ 33 مليون يورو دفعها ريال مدريد للتعاقد معه صيف 2010.