صحف رياضية: واجب أنشيلوتي.. مستقبل رونالدو.. ديوكوفيتش ضد من لا يمكن التنبؤ به

شكل قرب توقيع برشلونة لعقد جديد مع عثمان ديمبيلي ومضاعفة مانشستر سيتي راتب فيل فودين 3 مرات ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد ونهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد وتطورات مستقبل البرازيلي رافينها في ليدز وفوز منتخب إسبانيا تحت 19 سنة للشابات بأمم أوروبا وفوز الكازاخستانية ريباكينا ببطولة ويمبلدون للتنس ونهائي الرجال بين ديوكوفيتش وكيريوس وطواف فرنسا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد وكتبت: ”بنزيما فريد من نوعه“.

الصحيفة اهتمت بتتويج منتخب إسبانيا تحت 19 سنة للسيدات بأمم أوروبا وكتبت: ”أبطال أوروبا“،

كما اهتمت بفريق فيراري للفورمولا وان والسائقين الفرنسي لوكلير والإسباني كارلوس سانز.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”برشلونة وديمبيلي ينهيان تفاصيل العقد حتى 2024: نعم“ و ”رافينها لم يرافق ليدز لأستراليا“ و ”ترينكاو على بعد خطوة من سبورتنغ لشبونة“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا للسيدات ونجمته أليكسيا وكتبت: ”أليكسيا في برشلونة لإجراء عملية جراحية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وقرب توقيع عقد جديد مع عثمان ديمبيلي وكتبت: ”ديمبيلي وهو يسقط“ و ”رافينها الصفقة قليلة الاهتمام ولن يسافر رفقة ليدز إلى أستراليا“.

الصحيفة تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا تحت 19 سنة للشابات بلقب أمم أوروبا وكتبت: ”اللقب الأوروبي الرابع تحت 19 سنة“.

كما اهتمت بنهائي بطولة ويمبلدون للتنس بين نوفاك ديوكوفيتش وكيريوس وكتبت: ”ديوكوفيتش من أجل مطاردة نادال“.

آس

ركزت الصحيفة على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وكتبت: ”لديه واجب“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا للشابات تحت 19 سنة بلقب أمم أوروبا وكتبت: ”مستقبل كبير ”.

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة ويمبلدون للتنس للرجال وكتبت: ”ديوكوفيتش ضد من لا يمكن التنبؤ به“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تجديد مانشستر سيتي عقد نجمه فيل فودين وكتبت: ”مانشستر سيتي يضاعف 3 مرات راتب فودين“.

الصحيفة اهتمت بتطورات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا للسيدات ومنتخب إيطاليا للسيدات في نهائيات أمم أوروبا وكتبت: ”حفظ الله ملكاتنا“.

كما تحدثت عن طواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”البلجيكي فان ارت في المستوى الأولمبي ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون وكتبت: ”ريباكينا كازاخستان خضراء“ و ”كيريوس يتحدى ديوكوفيتش“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الشاب زانيولو لاعب روما المطلوب من يوفنتوس وكتبت:“ زانيولو المسيل للدموع“.

كما تحدثت عن عرض نابولي لكوليبالي وكتبت: ”نابولي لكوليبالي: عرض 30 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بنهائي ويمبلدون للتنس وكتبت: ”النهائي الكبير بين ديوكوفيتش وكيريوس“.