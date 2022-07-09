ماتياس دي ليخت يقترب من بايرن ميونخ بعرض مالي ضخم

ذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ومستعد لتقديم عرض مالي ضخم يصل في المجموع إلى 90 مليون يورو.

ويعتبر المدافع الهولندي هدفا لعدة أندية أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ويطلب فريق يوفنتوس مبلغا لا يقل عن 70 مليون يورو للتخلي عنه.

وحسب صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، يوم السبت، فإن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض ليوفنتوس للتخلي عن ماتياس دي ليخت يصل إلى 90 مليون يورو وهو عرض لن يستطيع الفريق الإيطالي رفضه.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل العرض والذي سيكون 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو متغيرات، وهو ما يجعل المدافع الهولندي أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ الألماني.

كما اتفق بايرن ميونخ مبدئيا مع المدافع الهولندي الذي سيحصل على راتب أكبر في ألمانيا ومنفتح على الرحيل وخوض تحد جديد.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه في كل الخطوط من أجل البقاء في قمة أندية الصفوة في أوروبا والتنافس على الألقاب الدولية في ظل سيطرته محليا على الدوري الألماني الدرجة الأولى طيلة 10 مواسم على التوالي.

وتعاقد بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع السنغالي ساديو ماني من ليفربول مقابل 32 مليون يورو ومتغيرات تصل إلى 9 ملايين يورو، والمغربي ناصر المزراوي في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع أياكس، والهولندي ريان غرافينبيرش من أياكس الهولندي مقابل 19 مليون يورو ومتغيرات تصل إلى 5.5 مليون يورو.

وكان بايرن ميونخ قد دفع حوالي 80 مليون يورو في 2019 لضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده ويعتبر أغلى صفقة في تاريخ الفريق والذي قد يحطمها مدافع جديد.