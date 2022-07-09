ميسي يهدد باريس سان جيرمان بعد تقارير التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة ريببليكا، إن الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، غير موافق على تعاقد باريس سان جيرمان مع كريستيانو رونالدو.

وتردد صباح اليوم السبت أن باريس سان جيرمان، لديه اهتمام بالتعاقد مع رونالدو، الذي أعلن أنه سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف.

هل يلعب بجوار ميسي ومبابي؟.. باريس سان جيرمان يفاوض كريستيانو رونالدو https://t.co/wcLi9FxYpW pic.twitter.com/QF2uI1X2d1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 9, 2022

بحسب ريببليكا فإن ميسي هدد باريس سان جيرمان بالرحيل حال التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وتوارى ميسي فعليا في باريس سان جيرمان ليصبح النجم الثاني للفريق خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي بات يحظى باهتمام ملاك النادي القطريين ومنح صلاحيات واسعة للغاية منذ تجديد عقده هذا الصيف.

ومن المتوقع حال قدوم رونالدو أن يكون نجم الفريق الثاني خلف مبابي، الذي أعلن من قبل أن أيقونته في كرة القدم هو كريستيانو رونالدو.

وربما يخشى ميسي من تحالف بين مبابي ورونالدو لتقليص دوره في النادي في ظل تقارير تربط نيمار جونيور بالخروج من النادي هذا الصيف بطلب من مبابي شخصيا.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية، عن وجود مفاوضات من لويس كامبوس المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وخورخي ميندز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، فإن كامبوس وميندز يتناقشان حول إمكانية انتقال رونالدو إلى بارك دي برانس.

ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم، حيث ارتبط اسم النادي بروبرت ليفاندوفسكي المطلوب أيضا في برشلونة، لكن ناديه يرفض الاستغناء عن خدماته.