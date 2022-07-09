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رياضة

هل يلعب بجوار ميسي ومبابي؟.. باريس سان جيرمان يفاوض كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 09 يوليو 2022 7:25 GMT
تاريخ التحديث: 09 يوليو 2022 7:40 GMT

هل يلعب بجوار ميسي ومبابي؟.. باريس سان جيرمان يفاوض كريستيانو رونالدو

تهتم أندية بايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي بالتعاقد مع رونالدو.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن وجود مفاوضات من لويس كامبوس المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وخورخي ميندز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، فإن كامبوس وميندز يتناقشان حول إمكانية انتقال رونالدو إلى بارك دي برانس.

ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم، حيث ارتبط اسم النادي بروبرت ليفاندوفسكي المطلوب أيضا في برشلونة، لكن ناديه يرفض الاستغناء عن خدماته.

وفي حال تمت صفقة انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان، فإنه سينضم إلى كتيبة نجوم الفريق كيليان مبابي ونيمار وغريمه السابق ميسي.

وتعاقد باريس سان جيرمان أخيرا مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه وسط أحاديث عن تغير في سياسات النادي التعاقدية التي كانت تهدف من قبل إلى الصخب الإعلامي.

وأعلن مانشستر يونايتد أمس الجمعة أن كريستيانو رونالدو لن ينضم لجولة النادي التحضيرية في تايلاند لأسباب عائلية.

وغاب رونالدو عن تدريبات مانشستر يونايتد منذ انطلاق فترة الإعداد بعدما قدم طلبا لمغادرة النادي، حيث يرغب في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وتهتم أندية بايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي بالتعاقد مع رونالدو.

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