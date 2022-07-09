هل يلعب بجوار ميسي ومبابي؟.. باريس سان جيرمان يفاوض كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن وجود مفاوضات من لويس كامبوس المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وخورخي ميندز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، فإن كامبوس وميندز يتناقشان حول إمكانية انتقال رونالدو إلى بارك دي برانس.

ما النادي الأقرب للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان؟ https://t.co/HU0ZmZRzSd pic.twitter.com/FwblwD8pmo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 9, 2022

ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم، حيث ارتبط اسم النادي بروبرت ليفاندوفسكي المطلوب أيضا في برشلونة، لكن ناديه يرفض الاستغناء عن خدماته.

وفي حال تمت صفقة انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان، فإنه سينضم إلى كتيبة نجوم الفريق كيليان مبابي ونيمار وغريمه السابق ميسي.

وتعاقد باريس سان جيرمان أخيرا مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه وسط أحاديث عن تغير في سياسات النادي التعاقدية التي كانت تهدف من قبل إلى الصخب الإعلامي.

وأعلن مانشستر يونايتد أمس الجمعة أن كريستيانو رونالدو لن ينضم لجولة النادي التحضيرية في تايلاند لأسباب عائلية.

وغاب رونالدو عن تدريبات مانشستر يونايتد منذ انطلاق فترة الإعداد بعدما قدم طلبا لمغادرة النادي، حيث يرغب في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وتهتم أندية بايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي بالتعاقد مع رونالدو.