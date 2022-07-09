صحف رياضية: ديمبلي يوافق على البقاء في برشلونة.. رافينها على بعد خطوة.. والبطل عاد

شكلت أخبار سوق الانتقالات إعارة برشلونة لينغيت لتوتنهام ورحيل لوكا يوفيتش من ريال مدريد مجانا لفيورنتينا وموافقة ديمبيلي على البقاء في برشلونة وفوز منتخب إسبانيا على منتخب فنلندا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس و نهائي السيدات بين التونسية أنس جابر والكازاخستانية إلينا رايباكينا وتألق السلوفيني تادي بوجار متسابق فريق الإمارات في طواف فرنسا للدراجات الهوائية وعودة ريال مدريد للتدريبات وحصول بيدري على الرقم 8 في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب فنلندا 4-1 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت :“ إسبانيا تفوز بضربة رأس ”.

الصحيفة تحدثت عن عودة ريال مدريد للتدريبات وكتبت :“ البطل عاد للعمل ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ديوكوفيتش يواجه كيريوس في النهائي ”.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية واستمرار تألق السلوفيني تادي بوجار متسابق فريق الإمارات.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت :“ رافينها على بعد خطوة “ و “ ليغيت يغادر معارا لتوتنهام “ و “ أزبيليكويتا وألونسو يضغطان على تشيلسي للرحيل “ و “ بيدري سيكون رقم 8 في برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على منتخب فنلندا 4-1 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت :“ إسبانيا تبدأ بفوز ساحق ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب فنلندا 4-1 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت :“ البداية الكبرى ”.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وكتبت :“ ديمبيلي يوافق على البقاء وينتظر موافقة الإدارة “ و “ لينغيت يلعب معارا لتوتنهام الموسم القادم “ و “ بيدري رقم 8 الجديد لبرشلونة ”.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ لوكا يوفيتش يرحل مجانا لفيورنتينا “ واهتمت أيضا بتأهل نوفاك ديوكوفيتش لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس وتألق تادي بوجار في طواف فرنسا للدراجات الهوائية.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب فنلندا 4-1 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت :“ هذه هي الطريقة التي تبدأ بها ”.

كما تحدثت عن عودة ريال مدريد للتدريبات وكتبت :“ عودة البطل“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وتألق السلوفيني تادي بوكار متسابق فريق الإمارات وكتبت :“ بوغاتشر ما زال في وضع الوحش ”.

كما اهتمت بتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس وإعلان أتلتيكو مدريد عن تعاقد جديد وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يعلن رسميا التعاقد مع البرازيلي صامويل لينو لغاية 2027 ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرب تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعبين من أياكس وكتبت :“ أمستردام يونايتد “ و “ إيريك تين هاغ يريد توجيه ضربة مزدوجة لفريقه السابق أياكس ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس على حساب البريطاني كاميرون نوري وكتبت :“ سوف ينتقد نوري ”.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل نوفاك ديوكيفتش لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس على حساب البريطاني كاميرون نوري وكتبت :“ جرعة الداء “ و “ نوري : حلمه يختفي ”.

كما تحدثت عن مانشستر يونايتد وكتبت :“ تين هاغ لا يستطيع استعمال الجوكر ”.

كما اهتمت الصحيفة بإعلان جاك ويلشير اعتزاله كرة القدم وكتبت :“ جاك ويلشير يضطر للاعتزال في عمر 30 سنة ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات يورغان كلوب حول تواجد عائلته في قلب دراما الجماهير في باريس وكتبت :“ يورغان كلوب في قلب مذبحة باريس ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق وفوز السلوفيني تادي بوجار متسابق فريق الإمارات بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا وكتبت :“ مجنون تماما ”.

كما تحدثت عن نهائي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ أنس جابر ورايباكينا في مواجهة التاريخ “ وعن تأهل نوفاك ديوكوفيتش لنهائي الرجال كتبت “ ديوكوفيتش والان حالة كيريوس ”.

الصحيفة اهتمت بتبرئة ميشيل بلاتيني من تهم الفساد وكتبت :“ بلاتيني تمت تبرئته“.