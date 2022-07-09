ما النادي الأقرب للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان؟

قالت صحيفة ”ذا صن“ إن تشيلسي أصبح المرشح الأول للتعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في ظل الجدل حول مستقبله ورغبة إدارة الفريق الفرنسي في التخلص منه.

وأصبح النجم البرازيلي محط اهتمام شركات الرهان أيضا حيث يتصدر تشيلسي السباق أمام برشلونة ثم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فيما تضم قائمة المرشحين للتعاقد معه أندية يوفنتوس وآرسنال ونيوكاسل يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويبقى مصير البرازيلي نيمار محل دائم لإثارة الجدل في الصحف العالمية وخصوصا في إسبانيا في ظل تقارير إعلامية حول صراع داخلي في غرف الملابس بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي حول مستقبل النجم البرازيلي.

ويرغب ميسي في بقاء صديقه نيمار في باريس سان جيرمان فيما يفضل كيليان مبابي رحيله ويعتبر بيعه الحل الأفضل خصوصا بعد تجديد النجم الفرنسي لعقده.

وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن باريس سان جيرمان منفتح على بيع البرازيلي نيمار فيما وجه القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق تهديدا للاعبين الذين لا يلتزمون 100 في المائة مع الفريق وهدد برحيلهم هذا الصيف.

وأكد التقرير أن موقف النجم البرازيلي البالغ 30 عاما يخضع لتدقيق مكثف من طرف إدارة باريس سان جيرمان.

وتلقى نيمار وميسي صافرات استهجان من طرف جماهير باريس سان جيرمان منذ الخروج المحرج أمام ريال مدريد المتوج باللقب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقد يعتبر رحيله عن باريس سان جيرمان بمثابة تنشيط جديد للفريق بعد تعيين المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن نيمار متردد في الرحيل بسبب راتبه الكبير البالغ 666 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وعقده المستمر حتى 2025.

وبسبب راتبه الكبير تجد إدارة باريس سان جيرمان صعوبة في بيع النجم البرازيلي نيمار حيث لا توجد أندية كثيرة قادرة على منحه نفس الراتب أو راتبا قريبا منه سوى في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتاج إلى تخفيض كبير في راتبه إن رغب في اللعب لأندية أخرى خصوصا العودة لبرشلونة.