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رياضة

مقابل 50% حال أراد فيورنتينا بيعه مستقبلا.. ريال مدريد يتخلص من لوكا يوفيتش
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 21:34 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 22:15 GMT

مقابل 50% حال أراد فيورنتينا بيعه مستقبلا.. ريال مدريد يتخلص من لوكا يوفيتش

أعلن فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني. وقال فيورنتينا في بيان: "يسر فيورنتينا

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أعلن فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

وقال فيورنتينا في بيان: ”يسر فيورنتينا الإعلان عن التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد بعقد دائم“ دون أن يحدد مدة العقد أو قيمته.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن فيورنتينا لم يدفع تعويضات لريال مدريد مقابل ضم يوفيتش الذي تبقّى عامين على عقده، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيحصل على 50% من قيمة بيع مستقبلية للمهاجم الصربي.

وفشل يوفيتش البالغ من العمر 24 عامًا والذي انتقل إلى ريال مدريد صيف 2019 قادما من أينتراخت فرانكفورت، في فرض نفسه في التشكيلة الملكية، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في موسمين قبل إعارته العام الماضي إلى أينتراخت.

وخلافا لمشواره مع النادي الكلمي، تألق المهاجم الصربي مع منتخب بلاده بتسجيله تسعة أهداف في 26 مباراة.

وتألق يوفيتش (23 عاما) بشكل لافت مع إينتراخت فرانكفورت موسم 2018-2019 حيث سجل على الخصوص 17 هدفا في البوندسليغا.

وتعاقد ريال مدريد مع الموهبة الصربية حتى عام 2025، لكنه لم ينجح أبدًا في تأكيد الآمال التي وضعها فيه الفريق الملكي الذي أنفق 60 مليون يورو لجلبه صيف 2019.

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