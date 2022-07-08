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رياضة

رسميًا: يوفنتوس يضم الأرجنتيني دي ماريا لمدة عام
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 18:50 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 19:30 GMT

رسميًا: يوفنتوس يضم الأرجنتيني دي ماريا لمدة عام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق لمدة عام واحد. وقال يوفنتوس في

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق لمدة عام واحد.

وقال يوفنتوس في بيان: ”وقّع يوفنتوس واللاعب عقدًا حتى 30 يونيو 2023“.

وأصبح الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عامًا، لاعبًا حرًا منذ مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم المنصرم.

وقال، في مايو/ أيار الماضي، إنه سيعتزل دوليًا عقب نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وسجل دي ماريا هدف الفوز، في يوليو/ تموز 2021، ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أمريكا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عامًا.

وانتقل دي ماريا إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد، في 2015، ولعب دورًا محوريًا في خط الهجوم لسنوات، وفاز بخمسة ألقاب للدوري وحصد 18 لقبًا إجمالًا.

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