رسميًا: يوفنتوس يضم الأرجنتيني دي ماريا لمدة عام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق لمدة عام واحد.

وقال يوفنتوس في بيان: ”وقّع يوفنتوس واللاعب عقدًا حتى 30 يونيو 2023“.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀, 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹! ⚪️⚫️🫶

