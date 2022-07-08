صحف رياضية: الثورة الدفاعية بدأت.. ونادال الألم القاتل

شكل انسحاب الإسباني رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بسبب الإصابة وعدم مرافقة كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في جولته الإعدادية وتقديم برشلونة مدافعه الجديد الدانماركي كريستينسن واجتماع مالك تشيلسي مع إدارة برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بعودة ريال مدريد للتدريبات ولقاء نصف نهائي بطولة ويمبلدون بين ديوكوفيتش وكاميرون نوري وتألق السلوفيني تادي بوجار في المرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية وبداية منتخب إسبانيا للسيدات في أمم أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إصابة رافائيل نادال وانسحابه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”أكبر كسر في الرياضة الإسبانية“.

الصحيفة اهتمت ببداية منتخب إسبانيا للسيدات في أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت: ”بداية الحلم“.

كما اهتمت بتألق السلوفيني تادي بوجار متسابق فريق الإمارات في المرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”لا يشبع بوجار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة المدافع الدانماركي كريستينسن وكتبت: ”الثورة الدفاعية بدأت“.

كما تحدثت عن اجتماع مالك تشيلسي وإدارة برشلونة وكتبت: ”تشيلسي في برشلونة للتفاوض حول الهولندي فرينكي دي يونغ“.

الصحيفة اهتمت بانسحاب رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بسبب الإصابة وكتبت: ”نادال ينسحب من ويمبلدون بسبب إصابة في البطن“.

كما اهتمت ببطولة أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت: ”إسبانيا تبدأ بمواجهة فنلندا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لاعبه الجديد الدانماركي كريستينسن وكتبت: ”كريستينسن نعم، برشلوني منذ الصغر“، وكتبت عن أخبار برشلونة: ”لابورتا يؤكد تقديم عرض للتعاقد مع ليفاندوفسكي“ و“العشاء مع تشيلسي يسرع التعاقد مع أزبيليكويتا“.

الصحيفة تحدثت عن منتخب إسبانيا للسيدات وبدايته في نهائيات أمم أوروبا وكتبت: ”بداية دون أليكسيا لكن بحماس“.

الصحيفة اهتمت بانسحاب رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وفوز السلوفيني تادي بوجار بالمرحلة السادسة والقميص الأصفر في طواف فرنسا.

آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا ولقائه الأول في أمم أوروبا للسيدات أمام فنلندا وكتبت: ”الطامحين لكل شيء“.

كما تحدثت عن انسحاب رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”نادال ينسحب“.

الصحيفة اهتمت بوفاة بيدرو فيرانديز المدرب الأسطوري لريال مدريد لكرة السلة وكتبت عن عودة فريق كرة القدم للتدريبات: ”البطل يعود للعمل“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس ولقاءات نصف النهائي وكتبت: ”استجوب البريطاني كاميرون نوري مواطنه أندري موراي حول كيفية الإطاحة بنوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ20 لقبًا في البطولات الكبرى“ و“الإصابة تجبر رافائيل نادال على الانسحاب من ويمبلدون“.

الصحيفة اهتمت بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو لن يشارك في جولة مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا وتألق السلوفيني تادي بوجار متسابق فريق الإمارات في المرحلة السادسة، وكتبت: ”تادي بوجار في القمة“.

كما تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس وانسحاب رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال الألم القاتل“.

الصحيفة اهتمت بفريق أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يحلم بالانطلاقة“،