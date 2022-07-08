دي ماريا يصل تورينو قبل التوقيع مع يوفنتوس (صور)

أعلن يوفنتوس الإيطالي، وصول الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مدينة تورينو، قبل إعلان التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورا ومقطع فيديو لدي ماريا عند هبوط طائرة اللاعب في مطار تورينو، وظهر وهو يوقع لعدد من المشجعين.

ومن المتوقع أن يوقع دي ماريا على عقد لمدة عام واحد فقط مع يوفنتوس، على أن يحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

وتردد أن دي ماريا البالغ من العمر 34 عاما تأخر في قبول عرض يوفنتوس؛ لأنه كان ينتظر عرضا من برشلونة، لكن يبدو أن النادي الكتالوني غير مهتم باللاعب الأرجنتيني، ويركز على التجديد للفرنسي عثمان ديمبلي، أو التعاقد مع البرازيلي رافينتها من ليدز يونايتد.

ورحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات مع النادي الفرنسي، وقد انضم إليه من مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يورو صيف العام 2015.

وأمضى دي ماريا موسما واحدا في أولد ترافورد حيث انتقل للنادي الإنجليزي من ريال مدريد صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.

لمدة موسم واحد.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع دي ماريا https://t.co/q6q5iyXbp2 pic.twitter.com/EguCvkDHTg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وخلال موسم 2021/2022 سجل دي ماريا 5 أهداف وصنع 9 في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان وبالمجمل لعب مع النادي الفرنسي 295 مباراة سجل فيها 93 هدفا وصنع 119.

ولعب دي ماريا 190 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 36 هدفا وصنع 84، في حين لعب لبنفيكا 119 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 28، أما مع مانشستر يونايتد فسجل 4 أهداف وصنع 12 في 32 مباراة.

وحتى الآن لم يعلن يوفنتوس التعاقد مع أي لاعب، في حين رحل عنه ميريح ديميرال، وجورجيو كيلليني، ودوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديسكي، وباولو ديبالا.