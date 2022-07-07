خلاف بين مبابي وميسي حول مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان

يثير مستقبل البرازيلي نيمار الجدل في باريس سان جيرمان، حيث ذكرت تقارير إعلامية رغبة الفريق الفرنسي في بيعه، كما لمح القطري ناصر الخليفي في تصريحات سابقة، بكونه يفتح باب الخروج لكل اللاعبين الذين لا يضعون الفريق كأولوية.

وقال رئيس الفريق الباريسي: ”أولئك الذين لا يتناسبون مع المشروع سيضطرون إلى المغادرة، ما يمكنني قوله إننا نتوقع من كل اللاعبين أن يقدموا أكثر بكثير من الموسم الماضي. أكثر من ذلك بكثير!“.

وأضاف ناصر الخليفي: ”يجب أن يكونوا جميعًا بقمة 100٪ من مستواهم، من الواضح أننا لم نكن جيدين بما يكفي للذهاب بعيدًا“.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن مستقبل النجم البرازيلي يعتبر نقطة خلاف أيضا بين نجمي الفريق الفرنسي كليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجدد باريس سان جيرمان عقد كليان مبابي حتى 2025 بعد صراع قوي مع ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه، ومنحه عقدا ماليا مهما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني، كما منحه صلاحيات واسعة في الفريق، ومن بينها بناء المشروع حوله وأخذ رأيه في القضايا التي تهم الفريق.

ويعتبر كليان مبابي، حسب الصحيفة البريطانية وعدة تقارير إعلامية، أن باريس سان جيرمان سيكون فريقا جيدا دون البرازيلي نيمار، ويفضل رحيله عن الفريق، ويتهمه بكونه غير منضبط وسلوكه داخل الملعب وخارجه سيىء.

لكن في المقابل يختلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع كليان مبابي حول النجم البرازيلي البالغ 30 سنة.

ويعتقد النجم الأرجنتيني المخضرم البالغ 35 سنة أن البرازيلي نيمار ما زال بإمكانه تقديم الإضافة لباريس سان جيرمان داخل الملعب وخارجه، ولا يرغب في رحيله عن الفريق.

ويرتبط نيمار وميسي بعلاقة صداقة قوية منذ كانا زميلين في برشلونة، وحاول البرازيلي العودة لبرشلونة عدة مرات للعب بجوار النجم الأرجنتيني حتى جمعهما الفريق الباريسي منذ صيف 2022 بعدما ضم ميسي في صفقة حرة إثر نهاية عقده مع برشلونة.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن تشيلسي مهتم بخدمات نيمار ويأمل في ضمه، كما ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كمحطة جديدة في مسيرته.