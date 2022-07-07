بينهم هدف برشلونة الرئيس.. 5 بدائل محتملة لكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد موسم واحد من عودته للفريق قادما من يوفنتوس تمكن خلاله من تسجيل 24 هدفا كأفضل هداف للفريق لكن الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل دفع النجم البرتغالي لطلب الرحيل.

وقالت صحيفة ذا صن اليوم الخميس إن ”مانشستر يونايتد وافق على رحيل رونالدو مع إصرار اللاعب على طلبه وانقطاعه عن التدريبات“.

ورصدت صحيفة ”ديلي ميل“ 5 نجوم يضعهم مانشستر يونايتد هدفا في سوق الانتقالات ليكون أحدهم بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو https://t.co/sHS2F8dvGs pic.twitter.com/9EBJbgcHlf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 7, 2022

البلولندي روبرت ليفاندوفسكي

عبر المهاجم البولندي عن رغبته في الرحيل والبحث عن تحد جديد، رغم إصرار إدارة بايرن ميونخ على بقائه لغاية نهاية عقده صيف 2023.

يبلغ ليفاندوفسكي 33 سنة، أصغر من كريستيانو رونالدو بـ4 سنوات، ويملك معدلات كبيرة أمام المرمى ورغم كونه مرتبطا ببرشلونة كهدف رئيس في سوق الانتقالات، فما زال تشيلسي ومانشستر يونايتد في السباق ويطلب فريقه 50 مليون يورو للتخلي عنه.

ولا يبدو عدم لعب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد جذابا لكن التعاقد معه يعتبر تحديا ويعطي إمكانيات للمدرب الجديد إيريك تين هاغ.

الأرجنتيني باولو ديبالا

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كان مرتبطا بمانشستر يونايتد في السابق وهو حاليا حر، دون فريق، وبالإمكان ضمه في صفقة انتقال حر، لكن قادة الفريق لا يرونه احتمالا في الأوضاع الحالية.

يلعب باولو ديبالا كمهاجم ثان أو كلاعب وسط ويسجل أهدافا لا تصل لمستوى هدافين على الطاولة.

النيجيري فيكتور أوسيمين

إن كان مانشستر يونايتد يرغب في زرع دماء شابة في هجوم الفريق فالمهاجم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي البالغ 23 عاما يعتبر حلا على المدى القصير والمدى البعيد.

سجل أوسيمين 18 هدفا الموسم الماضي ومع اهتمام نابولي بكريستيانو رونالدو فقد يساعد مانشستر يونايتد على التعاقد معه.

السويدي أليكسندر إسحاق

يعتبر المهاجم السويدي ألكسندر إسحاق من المهاجمين الذين ارتبطوا بالرحيل عن ريال سوسيداد منذ 2020 لكنه حاليا يبقى أحد البدائل المتاحة لمانشستر يونايتد أكثر من المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون والمرتبط بالرحيل.

البرازيلي أنتوني

يحاول مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ التعاقد مع البرازيلي أنتوني مهاجم أياكس قبل قرار كريستيانو رونالدو بالرحيل.

يعتبر أنتوني جناحا ومهاجما غير تقليدي، وتعاقد مانشستر يونايتد معه يعني تغييرا خططيا في الفريق عبر نقل ماركوس راشفورد أو أنتوني مارسيال لمركز قلب الهجوم.