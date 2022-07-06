لمدة موسم واحد.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع دي ماريا

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع أنخيل دي ماريا ليضمه إلى صفوف الفريق بعقد لمدة عام واحد.

وينضم دي ماريا (34 عاماً) إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أنه من المتوقع أن يتواجد دي ماريا في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام التعاقد، ليصبح بذلك ثاني صفقة انتقال حر يبرمها يوفنتوس هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس اتفقت مع أنخيل دي ماريا على التوقيع لمدة موسم واحد، بعد وصوله إلى تورينو وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وحسم يوفنتوس في يونيو الماضي تعاقده مع بول بوغبا، الذي سيكون في تورينو يوم السبت المقبل لإتمام صفقة انتقاله للفريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتهى مشوار دي ماريا مع باريس سان جيرمان بعد أن قضى معه سبعة مواسم شهدت مشاركته في 295 مباراة سجل خلالها 92 هدفا.