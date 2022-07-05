في صفقة انتقال مجاني.. ميلان يكمل التعاقد مع ديفوك أوريجي

أكمل ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول في انتقال مجاني، اليوم الثلاثاء.

وغادر أوريجي ليفربول، بعد ثماني سنوات في إنجلترا، في نهاية الموسم الماضي بعد العجز عن المشاركة بانتظام ووقع عقدا مع ميلان حتى يونيو حزيران 2026.

وقال ميلان في بيانه، إن أوريغي البالغ 27 عاماً ”وقّع عقداً مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026، في صفقة انتقال حرّ مقدّرة براتب أربعة ملايين يورو سنوياً“.

وعزز ميلان صفوفه بالمهاجم البلجيكي الذي لم يخض عدد المباريات المطلوب من أجل تمديد عقده مع الـ“ريدز“ برغم استحواذه على اهتمام مدربه الألماني يورغن كلوب.

واستقدم ميلان أوريغي لتدعيم هجومه الذي عانى العام الماضي لتسجيل الأهداف، على الرغم من فوزه بلقب الـ ”سيري أ“، حيث لم يتمكن المخضرمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاماً) والفرنسي أوليفييه جيرو (35) من تسجيل سوى 19 هدفاً معاً في الدوري.

ويغيب ”إبرا“ لفترة 8 أشهر جراء خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعدما غاب عن مباريات هامة خلال حملة الفوز باللقب للاصابات.

ورغم قلة مشاركاته ترك المهاجم البلجيكي بصمات مؤثرة مع ليفربول ليصبح من أبطال مرسيسايد.

وسجل هدف الفوز في الدقيقة 95 أمام الغريم إيفرتون عام 2018 وسط احتفالات حماسية للمدرب يورغن كلوب، كما أحرز هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وكذلك ثنائية أمام برشلونة في الفوز الشهير 4-صفر بنفس الموسم.

وحافظ على سمعته في قمة مرسيسايد وأحرز هدفا متأخرا من ضربة رأس بعد النزول بديلا في أنفيلد، في أبريل نيسان الماضي، ليساهم في فوز فريقه 2-صفر بعد عناء.

وكان هذا هدفه السادس أمام إيفرتون، كما سجل 11 هدفا بعد النزول بديلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتفوق على أي لاعب آخر في ليفربول.

وترك ليفربول بعد تسجيل 41 هدفا في 175 مباراة، لينضم إلى ميلان الذي توج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة خلال 11 عاما تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.