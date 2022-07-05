رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إنهاء عقد بوكيتينو

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انفصاله عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء.

وقال سان جيرمان في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه انفصل عن بوكيتينو، كما شكر المدرب وجهازه المساعد وتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

مرحلة غالتيير

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أمس الإثنين، إن المدرب كريستوف غالتيير وقع عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقا للصحيفة، فإن كريستوف غالتيير سيكون المدرب رقم 31 في تاريخ باريس سان جيرمان، والسابع منذ انتقال ملكية النادي لقطر حيث يرأسه ناصر الخليفي منذ العام 2011.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“، فإنه سيتم تقديم غالتيير، رسميًا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في بارك دي برينس (ملعب الأمراء)، على أن يدير غالتيير أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد بعد المؤتمر بنحو ساعتين.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيكون رابع نادٍ يتولى غالتيير، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريبه بعد سانت إيتيان وليل ونيس.

وتولى غالتيير تدريب سانت إيتيان بين 2009 و217، قاد خلالها الفريق في 361 مباراة، ثم تولى تدريب ليل بين 2017 و2021، وقاده في 152 مباراة، ومنه انتقل إلى نيس ودربه 43 مباراة.

وقاد غالتيير سانت إيتيان للفوز بكأس الدوري الفرنسي (ألغيت) موسم 2012/2013، وقاد ليل للفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020/2021.

رحيل بوكيتينو

باريس سان جيرمان سيدفع لبوكيتينو 10 ملايين يورو، مقابل فسخ عقده وطاقمه.

وتولى بوكيتينو، البالغ من العمر 50 عاما، تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل، لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي، وينتهي العقد الحالي بين باريس سان جيرمان وبوكيتينو في يونيو 2023.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

ويوم الجمعة، أعلن باريس سان جيرمان رسميا تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فيكتور فيريرا الملقب بـ“فيتينيا“ قادما من بورتو البرتغالي بعقد مدته 5 مواسم، وكلف الفريق الباريسي مبلغ 40 مليون يورو، كما أعلن تمديد عقد أيمن كاري حتى يونيو 2024.