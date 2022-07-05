صحف رياضية: مشروع تشافي الجديد بدأ يعمل.. نهاية عصر ذهبي.. وريال مدريد يتخلى عن مدربه لبرشلونة

شكلت أخبار سوق الانتقالات، إعلان برشلونة التعاقد مع كيسي وكريستينسن، وأسباب انتقال كالفين سميث لمانشستر سيتي وإعلان باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا عن مدربيهما الجديدين وتجديد عقود ميليتاو ورودريغو في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بإعلان ريال مدريد رحيل مدربه الأسطوري لفريق كرة السلة لاسو وتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وطواف فرنسا للدراجات الهوائية والوقوف الآمن في ملاعب إنجلترا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعلان ريال مدريد رحيل مدرب فريق كرة السلة لاسو وكتبت :“ نهاية عصر ذهبي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن تجديد عقود لاعبي ريال مدريد وكتبت :“ رودريغو وميليتاو حتى 2028 ”.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :“ الشرط الجزائي لهالاند ”.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، الصفقات الأولى والعودة للتدريبات وكتبت :“ اليوم الأول لبرشلونة الجديد “ و “ كيسي وكريستينسن تم الإعلان عنهما كأول تعاقدات موسم 2022-2023 “ و “ ريكي بويج يتفاوض مع فيورنتينا ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ نادال إلى ربع النهائي دون مشاكل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة والتعاقدات الجديدة وبداية التدريب وكتبت :“ كيسي وكريستينسن أعلن عن التعاقد معهما “ و “ المشروع الجديد لتشافي يبدأ العمل ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ رافائيل نادال الوحيد في ربع النهائي بعد سقوط بادوسا ”.

الصحيفة تحدثت عن كرة السلة الإسبانية وكتبت :“ ريال مدريد يتخلى عن مدربه لاسو وساتورونسكي مدربا لبرشلونة ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد وكتبت :“ لوكاس فاسكيز : أنشيلوتي لديه قلب ”.

كما تحدثت عن تأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ نادال ما زال لا يمكن إيقافه ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل لاسو مدرب ريال مدريد لكرة السلة وكتبت :“ لاسو لن يستمر ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال النجم الإنجليزي كالفين فيليكس لمانشستر سيتي وكتبت :“ سر انتقال نجم إنجلترا لمانشستر سيتي“.

كما اهتمت بإقامة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي والوقوف الآمن وكتبت :“ الوقوف الآمن في ويمبلي خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سنة 2023 ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعيين الكرواتي تودور مدربا لأولمبيك مارسيليا والفرنسي كريستوف غالتيير مدربا لباريس سان جيرمان وكتبت :“ الكلاسيكو الجديد ”.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وبطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ كورنيه وتان نهاية اللعبة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب زانيولو لاعب روما واهتمام يوفنتوس وكتبت :“ زانيولو يركض نحو يوفنتوس ”.

كما اهتمت بانضمام فريق باليرمو لمجموعة السيتي وهدفه في الموسم القادم وكتبت :“ هناك باليرمو سيتي : العودة لدوري الدرجة الأولى ”.

الصحيفة اهتمت بلاعب التنس الإيطالي جانيك سينر ولقائه في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس أمام ديوكوفيتش وكتبت :“ التحدي الكبير أمام ديوكوفيتش ”.