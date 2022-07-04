لابورتا يناقش مع خورخي مينديز احتمالات انتقال كريستيانو رونالدو إلى برشلونة

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، اليوم الإثنين، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على طاولة برشلونة.

ويجتمع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، وخوان لابورتا رئيس برشلونة في مدينة برشلونة، وذكرت ”أس“ أن هناك العديد من الأسماء على طاولة الثنائي مثل روبن نيفيز ورافائيل لياو وبرناردو سيلفا، وأيضًا كريستيانو رونالدو.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وأوضحت الصحيفة أن رئيس برشلونة ووكيل رونالدو يتناقشان حاليًا حول الاحتمالات الموجودة لانتقال لاعب ريال مدريد السابق إلى الكامب نو هذا الصيف.

وذكرّت بان لابورتا بحث بالفعل إمكانية التعاقد مع كريستيانو وتوافره في الصيف الماضي، لكن الوضع الاقتصادي المعقد للنادي منعه.

ووفقا لصحيفة ”أس“، فإن انتقال رونالدو المحتمل إلى برشلونة بمثابة ضربة كبيرة من لابورتا، وكذلك وسيلة للضغط على بايرن ميونخ في مواجهة رفضه الصارخ للتفاوض بشأن بيع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، الذي يريد الرحيل لبرشلونة.

ويتواجد رونالدو في البرتغال وقد أجّل عودته إلى مانشستر يونايتد بسبب مشكلة عائلية، لكن يتردد أن اللاعب البرتغالي يريد الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه لن يقبل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وبالنسبة لصفقة البرتغالي الآخر برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، قالت ”إس“ إن المشكلة تكمن في أن اللاعب لا يمكنه مغادرة مانشستر سيتي إلا مقابل سعر يقارب 100 مليون يورو، وهو أمر لا يستطيع برشلونة دفعه أبدًا.

وعاد رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، وينتهي عقده في أولد ترافورد في يونيو 2023، لكن من غير المعروف إن كان سيفي بتعاقده مع الفريق الذي سبق أن لعب له 6 مواسم بين 2003 و2009.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/BDkawMOG9C pic.twitter.com/CMkoO6nyRS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

ورحل رونالدو لأول مرة عن مانشستر يونايتد صيف عام 2009 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك وكانت مقابل 94 مليون يورو، بعد أن حقق نجاحات مبهرة مع النادي الإنجليزي.

وفي ريال مدريد سجل رونالدو 450 هدفا ونال كل الألقاب الممكنة مع العملاق الإسباني قبل أن يغادره إلى يوفنتوس صيف عام 2018 مقابل 115 مليون يورو، لكن مسيرته مع النادي الإيطالي لم تكن موفقة تماما.