ميسي يرفض رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”الناسيونال“ الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يريد أن يغادر صديقه وزميله البرازيلي نيمار صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويواجه النجم البرازيلي مستقبلًا غامضًا في العاصمة الفرنسية باريس بعد تجديد عقد زميله الفرنسي كيليان مبابي، وقبل أيام قالت شبكة ”RMC“ إن نيمار يفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بسبب تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وسُئل رئيس باريس سان جيرمان عن احتمال رحيل نيمار هذا الصيف، حيث قال: ”ما يمكنني قوله هو أننا نتوقع من جميع اللاعبين أن يفعلوا أكثر بكثير من الموسم الماضي أكثر من ذلك بكثير، ويجب أن يكونوا جميعًا بنسبة 100٪، من الواضح“.

وأضاف: ”نحن لم نكن جيدين بما يكفي للذهاب بعيدًا، بالنسبة للموسم المقبل، الهدف واضح: العمل يوميًا بمعدل 200٪. لإعطاء كل ما لدينا لهذا القميص، بذل أقصى جهد وسنرى النتيجة، عليك أن تكون متواضعًا مرة أخرى، عليك أن تتغير لتتجنب الإصابات والإيقافات والأخطاء التي تغير اللعبة“.

وأكدت ”RMC“ أن هذه التصريحات لم ترضِ نيمار وحاشيته وشعروا بأنهم مستهدفون.

نيمار يستعيد بريقه بعد الانتقادات.#باريس_سان_جيرمان

pic.twitter.com/VbbMpC0gOI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وبحسب ”الناسيونال“ فإن ميسي لديه وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بمستقبل نيمار، حيث يريد النجم الأرجنتيني أن يبقى نيمار مع الفريق، بعد أن أمضى معه موسمًا واحدًا فقط في باريس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من غير المعروف ما إذا كان رأي ميسي سيؤثر على مستقبل نيمار في النادي.

وجذبت التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل نيمار الكثير من الاهتمام، ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق، هذا الصيف.

📅في مثل هذا اليوم 16/6/2006#ميسي يخوض مباراته الأولى في كأس العالم ويترك بصمته🇦🇷#إرم_سبورت #كأس_العالمpic.twitter.com/Bqk4Jzbn1z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

لكن هناك عدد قليل جدًا من الأندية في العالم التي يمكنها تحمل راتب البرازيلي، وقالت ”الناسيونال“ إن النجمزيلي يحصل على حوالي 30 مليون يورو سنويًا، ولديه عقد مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025 ما يجعل رحيله أكثر صعوبة على الأطراف المهتمة.

وتعرض نيمار، البالغ من العمر 30 عامًا، للإصابة موسم 2021/2022. ولذلك لعب فقط 28 مباراة فقط الموسم الماضي لكنه ساهم بتسجيل 13 هدفًا، وقدّم 8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

كما واجه ميسي صعوبات، بعد انتقال لباريس سان جيرمان مجانًا، الصيف الماضي، حيث أنهى النجم الأرجنتيني الموسم بتسجيل 11 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة، في 34 مباراة في مختلف المسابقات، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“ فإن ميسي ونيمار لعبا إلى جانب بعضهما البعض 183، في برشلونة وباريس سان جيرمان، سجل فيها ميسي 37 هدفًا بمساعدة نيمار، في حين سجل نيمار 22 هدفًا بمساعدة ميسي.