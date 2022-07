موقف ريال مدريد من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت شبكة ”The Athletic“ البريطانية، موقف ريال مدريد من التفكير في عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف ”الميرنغي“ في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أنباء تقدم اللاعب بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وقال تقرير ”The Athletic“، إن مسؤولي ريال مدريد لا يفكرون أبداً في عودة رونالدو، حيث يرى فلورنتينو بيريز أن وقته مع النادي قد انتهى“.

كما أوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن ريال مدريد لا يستبعد ضم هداف كبير، لمساعدة الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

ومع ذلك، فإن رونالدو ليس خيارا لدى ريال مدريد في الوقت الحالي، في ظل رغبة اللاعب في البحث عن وجهة جديدة.

وكان رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد في عام 2018، بعد رحلة دامت 9 سنوات خاض من خلالها 438 مباراة وسجل 450 هدفاً وصنع 131.

وذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، يوم السبت، أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وثارت تكهنات بشأن مستقبل رونالدو في يونايتد بعدما أنهى النادي الموسم الماضي دون أي لقب وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن المدرب الجديد إريك تن هاج قال إن قائد البرتغال ضمن خططه.

وقالت الصحيفة إن المهاجم البالغ عمره 37 عاما يعتقد أنه لا يزال قادرا على اللعب في أعلى المستويات ”لثلاث أو أربع سنوات“.

وعاد رونالدو إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في أغسطس أب 2021 وكان من بين اللمحات المضيئة القليلة في يونايتد وسجل 24 هدفا في كل المسابقات.

وأشارت تقارير إلى إمكانية انتقال هداف ريال مدريد السابق، الذي يرتبط بعقد لعام إضافي في أولد ترافورد، إلى تشيلسي أو بايرن ميونخ.

The rumours about @Cristiano Ronaldo and @FCBayern are still NOT TRUE ❌

— Christian Falk (@cfbayern) July 3, 2022