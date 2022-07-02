أول ظهور لناغلزمان مدرب بايرن ميونخ مع صديقته صحفية بيلد بعد منعها من تغطية أخبار النادي (صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ عن أحدث صور لجوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ الألماني، مع المراسلة الرياضية لصحيفة ”بيلد“، أشهر الصحف الألمانية، لينا فورزينبيرغر، وهما معًا في رحلة بحرية خاصة في إيبيزا الإسبانية، بعدما انكشفت مؤخرًا علاقتهما سويًا وتسبب هذا الأمر في إبعادها عن تغطية أخبار النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناغلزمان، البالغ من العمر 34 عامًا، ولينا فورزينبيرغر، بدا عليهما الانسجام والحب الشديد خلال تواجدهما على متن السفينة المذهلة قبالة سواحل إيبيزا هذا الأسبوع.

وأعلن ناغلزمان، الشهر الماضي، فقط أنه انفصل عن زوجته فيرينا التي تزوجها، العام 2018، ولديهما ولد وبنت.

وأجرت لينا بالفعل مقابلات مع نجوم البايرن بشكل منتظم، وآخرهم السنغالي ساديو ماني، صفقة البافاري الصيفية المقبلة من ليفربول، لكن الصحيفة المرموقة منعت مراسلتها من تغطية أخبار النادي بعد تداول أنباء عن العلاقة بين المدرب والمراسلة.

وأضافت الصحيفة أنه تم استبعاد لينا، من تغطية أخبار النادي، بعد اكتشاف علاقتها مع ناغلزمان.

واضطرت ”لينا“ للتخلي عن عملها في تغطية أخبار بايرن لتجنب أي تضارب في المصالح بين حياتها الخاصة والمهنية.

وعملت ”لينا فورزينبيرغر“ في تغطية أخبار فيردر بريمن قبل أن تنتقل إلى ميونخ، حيث كانت تغطي أخبار أبطال الدوري الألماني على مدار العامين الماضيين.

ويُقال إن ناغلزمان​ حريص على الحفاظ على خصوصية علاقتهما، لأنها معروفة جيدًا بين لاعبي بايرن ميونخ بعدما أجرت“مقابلات لا حصر لها“ معهم.

يذكر أن ناغلزمان لعب في صفوف أوجسبورغ وميونخ 1860، لكن إصابة بالرباط الصليبي أجبرته على الاعتزال بسن الـ20 ليعمل كشافًا فترة قصيرة تحت إشراف مدرب تشيلسي الحالي توماس توخيل في أوجسبورغ.

وبدأ ناغلزمان مشواره في التدريب، في العام 2010، ما دفع إدارة النادي لتعيينه مدربًا للفريق الأول في 2015 وبسن الـ28 أصبح أصغر مدرب في تاريخ البوندسليغا.

وتولى ناغلزمان منصبه الجديد في هوفنهايم قبل أشهر من الموعد المحدد بسبب مرض سلفه، وكان الفريق في المركز الـ17 ويواجه شبح الهبوط وقاده للفوز في 7 من مبارياته الـ14 المتبقية، وأنهى الموسم بفارق نقطة عن منطقة الهبوط.

وفي 2019 التحق ناغلزمان بنادي لايبزيغ وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول ليكون أصغر مدرب يصل إلى هذا الدور في تاريخ البطولة، وأنهى لايبزيغ الموسم بالمركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي انضم إليه، الصيف الماضي، وقاده للقب البوندسليغا في إبريل، وهو أول لقب كبير للمدرب لكنه خرج على يد فياريال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد إجازته في إيبيزا، يستعد فريق ناغلزمان​ بطل الدوري الألماني، للموسم الجديد، الذي يبدأ، في الـ5 من أغسطس، ضد الفائز بالدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت.