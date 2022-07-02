صحف رياضية: فينيسيوس غلاكتيكوس بالفعل.. برشلونة لديه الإيقاع.. وديربي من أجل ديبالا

شكلت أخبار سوق الانتقالات تقديم برشلونة لعرض من أجل ضم البرازيلي رافينها، وتجديد عقد المصري محمد صلاح براتب كبير، واستعداد ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس جونيور كنجم عالمي، ونتائج بطولة ويمبلدون للتنس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنتائج المرحلة الأولى من طواف فرنسا، وتقدم مفاوضات برشلونة لإعارة كليمونت لينغليت لتوتنهام، وتطورات التصريحات العنصرية ضد البريطاني لويس هاميلتون، وتغيير مدرب أولمبيك مارسيليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على البرازيلي فينيسيوس جونيور وقضية تجديد عقده وكتبت: ”بحر السعادة، فينيسيوس جونيور سيحصل على تجديد عقده مع مرتبة الشرف“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”ألكاراز إنه عرض“.

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”برشلونة: 200 مليون يورو للتعاقدات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع رافينها وكتبت: ”برشلونة مستعد لدفع 55 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البرازيلي“ و“رافينها رفض عرض تشيلسي وينتظر عدم تجديد عثمان ديمبلي“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”اتفاق لإعارة لينغليت لتوتنهام“ و“تشافي جاهز للموسم مع جلسات مزدوجة للبداية“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”يواصل ألكاراز عروضه في لندن ويبلغ دور ثمن النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ودخول الاتفاق مع شركة سبوتيفي حيز التنفيذ وكتبت: ”برشلونة لديه الإيقاع“ و“برشلونة يعرض 50 مليون يورو مقابل رافينها و40 مليون يورو مقابل ليفاندوفسكي“.

كما تحدثت الصحيفة عن تسريبات رئيس الاتحاد الإسباني وسيرجيو راموس وكتبت: ”فضيحة: راموس يشتكي حكام تقنية الفيديو لروبياليس سنة 2019“.

الصحيفة اهتمت بنتائج المرحلة الأولى من طواف فرنسا وكتبت: ”لامارت يطير وبوغار يخيف“.

أس

ركزت الصحيفة على البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وقيمته الجديدة كنجم عالمي وكتبت: ”فينيسيوس جونيور غلاكتيكوس بالفعل“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”سريع من برشلونة بشأن رافينها، عرض 60 مليون يورو على ليدز على 3 أقساط“.

كما اهتمت بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”ألكاراز يحب العشب“.

الصحيفة تحدثت عن المرحلة الأولى من طواف فرنسا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تجديد ليفربول عقد نجمه المصري محمد صلاح وكتبت: ”محمد الراتب“ و“400 ألف جنيه إسترليني للأسبوع و3 سنوات زيادة“ و“يورغن كلوب: وقت للاحتفال“.

الصحيفة اهتمت بتطورات التصريحات العنصرية ضد البريطاني لويس هاميلتون وتأهل البريطانية هيذر واتسون للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”يوم كبير لهيذر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك مارسيليا وتغيير مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي بالكرواتي إيغور تودور وكتبت: ”تودور سيحل بديلا لسامباولي“.

كما اهتمت بتأهل الفرنسية كارولين غارسيا للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”غارسيا اليد الخضراء“.

الصحيفة اهتمت بنتائج المرحلة الأولى من طواف فرنسا وكتبت: ”لامارت يتقدم على المرشحين الكبار“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع ميلان وإنتر ميلان حول التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: ”ديربي من أجل ديبالا“.

كما اهتمت بتطورات صفقة انتقال الأرجنتيني أنخل دي ماريا ليوفنتوس وكتبت: ”يوفنتوس : دي ماريا كل شيء جيد“.

الصحيفة اهتمت بتجديد عقد ميلان لنجمه وأسطورته باولو مالديني كمدير تقني لمدة سنتين.