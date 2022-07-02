ديلي ميل: محمد صلاح أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي والرابع على مستوى العالم

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن مفاجأة جديدة بشأن راتب النجم المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول رسميا، مؤكدة أن راتبه الجديد يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم.

وبعد أشهر من المفاوضات بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح شهدت سوء تفاهم بين الطرفين وإصرارهما على موقفهما بشأن الخلاف الرئيسي حول قيمة الراتب الجديد، اضطرت إدارة الفريق الإنجليزي للقبول بشروط الدولي المصري وتجديد عقده إلى صيف 2025.

◾️أصبح الدولي المصري محمد صلاح صاحب أغلى راتب في تاريخ #ليفربول. ◾️صلاح سيتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 350 ألف جنيه استرليني. ◾️صلاح وقع عقدًا طويل الأمد بحسب بيان ليفربول. pic.twitter.com/NBCKBwqrZV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الراتب الجديد لمحمد صلاح يضعه على رأس أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان خارج العشرة الأوائل وكان يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني فقط في عقده القديم.

ويتصدر النجم المصري لائحة أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا متقدما على الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي واللذين يبلغ راتب كل منهما 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

محمد صلاح : "ألقاب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا هما أهدافي في الموسم المقبل". pic.twitter.com/blFucm0TDs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وعلى الصعيد العالمي بين لاعبي كرة القدم يحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع خلف ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي صاحب المركز الأول حاليا بعد تجديد عقده براتب يبلغ مليون جنيه إسترليني أسبوعيا والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي براتب أسبوعي يبلغ 960 ألف جنيه إسترليني والنجم البرازيلي نيمار براتب يبلغ 606 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وفيما يلي ترتيب أعلى رواتب لاعبي كرة القدم في العالم:

1. الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 1،000،000 جنيه إسترليني أسبوعيا.

2. الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 960 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

3. البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 606 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

4. المصري محمد صلاح (ليفربول): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

4. البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

6. البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

7. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

8. الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

9. الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة من برشلونة): 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

10. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.