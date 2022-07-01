تجديد عقد باولو مالديني لعامين إضافيين مع ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الجمعة، تجديد عقد باولو مالديني المدير التقني للفريق الأول لكرة القدم، وفريدريك ماسارا المدير الرياضي لمدة عامين إضافيين.

وقال ميلان في بيان منشور عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”هذا التجديد يسلط الضوء على أهمية استمرار نمو النادي على جميع الأصعدة“.

وسيواصل مالديني ”54 عامًا“ الذي انتهى عقده، في 30 يونيو، العمل بجانب ماسارا الذي مدد بدوره عقده، الجمعة، اعترافًا بالدور الذي لعبه مع المدافع الدولي السابق في إعادة ميلان إلى دائرة المنافسة الفعلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وصولًا إلى الفوز بلقب الدوري الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ 2011.

وفي أواخر مايو، بدأ أن صبر مالديني قد نفد لأنه لم يكن قادرًا على مناقشة مستقبله ومستقبل النادي رغم اقترابه من الوصول إلى نهاية عقده.

وفي الأول من يونيو، انتقلت ملكية ميلان رسميًا إلى ريدبيرد كابيتال بارتنرز.

وأعلن النادي اللومباردي أن الصندوقين توصلا إلى اتفاق نهائي لاستحواذ ريدبيرد على مؤسسة آي سي ميلان في صفقة بلغت قيمتها ”مليارًا و200 مليون يورو.

ويعد التمديد لمالديني، الأسطورة الذي خاض أكثر من 900 مباراة بألوان ”روسونيري“ توج خلالها بلقب الدوري 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، مبادرة من المالكين الجدد لاطمئنان جمهور النادي بأن الاستمرارية ستكون ركيزة العمل والتقدم.

وبصحبة ماسارا، تميز مالديني بسياسة التعاقد المرتكزة على مزيج بين اللاعبين المخضرمين الأحرار بمعظمهم من عقودهم، والشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية، مثل الفرنسيين تيو هرنانديز، وبيار كالولو، والبرتغالي رافايل لياو.

وسيسمح التمديد لهذا الثنائي، بأن يركز ميلان الآن على عملية تعزيز صفوفه للموسم المقبل.