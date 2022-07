يعتزم الفيفا، استخدام التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل في كأس العالم 2022، لدعم الحكام وحكام الفيديو في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

وقال الفيفا في بيان، إن هذه التكنولوجيا الجديدة تستخدم 12 كاميرا تُثبَّت أسفل سقف الإستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.

وإضافة إلى ذلك، ستزود الكرة الخاصة بالمونديال، بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي ليرسل كل بيانات حركة الكرة لغرفة عمليات الفيديو بسرعة تُقدّر بـ 500 مرة في الثانية، ما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية.

ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر التكنولوجيا شبه الآلية تنبيها تلقائيا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب.

وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ولا تستغرق هذه العملية الدقيقة برمتها أكثر من بضع ثوان فقط.

