صحف رياضية: ليفاندوفسكي مجنون ببرشلونة.. الدور الجديد لهازارد.. ولويس هاميلتون بحزم ضد التمييز

شكلت أخبار سوق الانتقالات ورفض بايرن ميونخ للعرض الثالث لبرشلونة بشأن روبرت ليفاندوفسكي، وتفعيل برشلونة أول رافعة اقتصادية، وتطورات أزمة التصريحات العنصرية ضد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا 1، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بانطلاق طواف فرنسا للدراجات الهوائية اليوم الجمعة، وتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، والدور الجديد المتوقع لإدين هازارد في ريال مدريد، واختيار ماركا كريم بنزيما في المركز الأول في لائحة 100 لاعب في الموسم بأوروبا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اختيارها للائحة أفضل 100 لاعب في الموسم المنتهي بأوروبا، والتي تصدرها كريم بنزيما أمام تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور، وكتبت: ”الساحر بنزيما يتصدر أول نسخة من أفضل 100 لاعب“.

كما اهتمت الصحيفة بتعيين إرنيستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو، وكتبت: ”فالفريدي يبدأ مرحلته الثالثة بالفريق“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت:“ نادال يتقدم بخطوات حازمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تفعيل برشلونة أول رافعة اقتصادية عبر بيع 10% من حقوق النقل التلفزيوني، وكتبت: ”تفعيل الرافعات :207،5 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”بايرن ميونخ يرفض العرض الثالث من برشلونة بشأن ليفاندوفسكي“، و“برشلونة يوقف التعاقد مع روبين نبفيز لمدة عام“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة إرنيستو فالفيردي لتدريب أتلتيك بلباو، وتأهل رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: ”ليفاندوفسكي مجنون بالمجيء لبرشلونة“، و“ديمبلي أصبح لاعبا حرا“، و“تفعيل أول رافعة اقتصادية بمبلغ 207،5 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”الكل ضد بوغاز“.

كما اهتمت الصحيفة ببداية سوق الانتقالات في الدوري الإسباني، وكتبت: ”افتتاح سوق الانتقالات في الدوري الإسباني مع 40 لاعبا حرا“.

أس

ركزت الصحيفة على البلجيكي إدين هازارد، وتفكير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منحه دورا جديدا في ريال مدريد، وكتبت: ”دور جديد لإدين هازارد“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال تعلم كيف يعاني“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وصفقة روبيرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”لا جديد من بايرن ميونخ من أجل ليفاندوفسكي“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”الكل ضد تادي بوغار، السلوفيني يبحث عن اللقب الثالث“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مشكلة التصريحات العنصرية ضد بطل العالم في الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون، وكتبت: ”عجوز الفورمولا 1يريد أن يطردني“، و“لويس هاميلتون: أقف بحزم ضد التمييز“.

الصحيفة اهتمت بنقل دوري أبطال أوروبا من طرف شركة أمازون، وكتبت: ”صفقة أمازون لدوري أبطال أوروبا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا للدراجات الهوائية 2022 الذي ينطلق الجمعة، وكتبت: ”طواف فرنسا – المرحلة الأولى: لا تفقدوا الشمال“.

كما اهتمت بالمدرب القادم لباريس سان جيرمان، وكتبت: ”طريق حر لغالتيير“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قضية تجديد عقد باولو مالديني المدير الرياضي لميلان، وكتبت: ”نقطة التحول في ميلان، المدير الرياضي يبقى شيطانا، مالديني نعم لكن يا له من جهد“.

كما اهتمت برأي فييري في مهاجمي إنتر ميلان لوكاكو ويوفنتوس فلاهوفيتش، وكتبت: ”فييري يهاجم: لوكاكو سوف يغير التوازن، ومنافسه فلاهوفيتش يحصل على تمريرات حاسمة أكثر“.