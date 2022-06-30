الفيفا يحصل على 92 مليون دولار تعويضا بعد تحقيقات فساد

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيحصل على 92 مليون دولار أخرى كتعويض عن خسائر تكبدها في قضية فساد كبرى.

وفي أغسطس آب العام الماضي، قالت الوزارة إن الفيفا سيتلقى 201 مليون دولار كتعويض عن الخسائر.

وتم مصادرة الأموال من حسابات مصرفية لمسؤولين سابقين متورطين في الفضيحة مثلوا أمام المحاكمة بعد تحقيقات في سنوات من الفساد داخل المؤسسة العالمية.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم الخميس ”هذا التوزيع الذي يقارب 92 مليون دولار كتعويض عن الخسائر يسلط الضوء على أهمية مصادرة الأصول كأداة حاسمة في مكافحة الفساد“.

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية في بيانها الفيفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) من الضحايا.

ومنذ كشفت الوزارة عن التحقيق في الفساد عام 2015 واجه أكثر من 50 شخصا وجهة من 20 دولة مختلفة اتهامات يتعلق أغلبها بالرشى للحصول على حقوق إعلامية وتسويقية.

وقال مايكل جي.دريسكول مساعد المدير المسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك ”توجد كمية هائلة من الأموال المتدفقة بين مسؤولين فاسدين وشركات في هذه القضية الكبرى.

”من الامتنان معرفة أن الأصول المصادرة من مجرمين ستوزع على مجموعات بحاجة للأموال وتركز بالتحديد على تعليم وحماية كرة القدم للنساء والفتيات“.