كريم بنزيما يحذف صورة من حساباته بعدما ظهر فيها "إصبع قدم امرأة"

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما الجدل، عقب نشره صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم حذفها مرة أخرى بسبب ظهور ”إصبع قدم امرأة“.

ونشر كريم بنزيما صورة له على متن طائرة خاصة وأمامه بعض الطعام وهو نائم، ولكن ظهور ”إصبع قدم امرأة“ أثار موجة من التعليقات الساخرة وأخرى هاجمته.

وفور ظهور تلك التعليقات قام بنزيما بحذف الصورة مباشرة دون أي تعليق.

كريم بنزيما نشر هذه الصورة ثم قام بحذفها، ونشرها مرة أخرى بعد إجراء تعديل عليها. pic.twitter.com/8fJOrrbglQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

ويعتبر بنزيما أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد تألقه بشكل لافت مع ريال ومشاركته في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني والتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقترب من تمديد عقد قائده بنزيما لمدة عام واحد، حيث يعتقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن اللاعب سيمضي عامين آخرين في النادي حتى يونيو 2024، ويتوقعون تمديد عقده قريبًا.

وقال رئيس النادي بيريز في تصريحات تلفزيونية: “لا شك في ذلك في ريال مدريد، وهذا يقلل من الاندفاع للتعاقد مع لاعب مهاجم آخر هذا الصيف”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم الاتفاق مع بنزيما على تمديد عقده لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى يونيو 2024.

وحقق بنزيما صاحب الـ34 عاما نقلة تاريخية في التقييم بارتفاع قيمته السوقية من 25 إلى 30 مليون يورو، وهو ارتفاع لم يحققه أي لاعب في مثل سنه على مدار 18 عاما هي تاريخ هذا التقييم الذي يعكف ”ترانسفير ماركت“ على تقديمه.

ويرجع هذا إلى الموسم الاستثنائي لبنزيما مع ريال مدريد، حيث سجل اللاعب 44 هدفا في 46 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، وساهم بقدر هائل في فوز الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.