رسميًا: "أبوظبي الرياضية" تحصل على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي

وأعلن لورينتسو كازيني رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق مع شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

وأبلغ كازيني الصحفيين عقب اجتماع مغلق مع ممثلي الأندية أن الاتفاق يضمن 79 مليون دولار على الأقل.

وفي العام الماضي فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة بي إن سبورتس القطرية في السباق بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة الرياضة السعودية.

أعلن المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي نجاح مجموعة قنوات ”أبوظبي الرياضية“ في الحصول حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا“.

ونجحت مجموعة قنوات ”أبوظبي الرياضية“ في الحصول على خدمة بث مباريات ”سيريا آي“ لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقال الكعبي في تغريدة عبر حسابه الموثق بموقع ”تويتر“: ”الدوري الإيطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة، جهد يستحق الشكر لإدارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي“.

الدوري الايطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة ، جهد يستحق الشكر لادارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي ❤️ pic.twitter.com/EmP7rfMrI5 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 30, 2022

ونقلت مباريات الدوري الإيطالي في المنطقتين عبر موقع يوتيوب في الموسم الماضي بأصوات معلقين عرب عبر قناة خاصة بالرابطة.

وتسبب هذا في انخفاض كبير بإيرادات البث التلفزيوني الدولية لتتراجع إلى الثلث تقريبا بواقع 640 مليون يورو (670.66 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى 2024 مقارنة بالفترة السابقة.

وتوج ميلان بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.