هل سيعود آرثر ميلو إلى برشلونة؟

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن هناك احتمالية لعودة البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس إلى برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس أن الروافع الاقتصادية تسمح بإبرام التعاقدات الجديدة وتسجيل لاعبي كرة القدم الذين يتم التوصل إلى اتفاقات معهم، لكن برشلونة يدرك أيضًا أنه يجب تنفيذ بعض العمليات بطريقة التنازل.

رودريغو بنتانكور

"أعتقد أن إنييستا هو الوحيد الأفضل من آرثر ميلو عندما تكون الكرة معه". "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب معه".#إرم_سبورت #آرثر pic.twitter.com/VF7RfqvHw0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2021

وتدرك الإدارة الرياضية والفنية لبرشلونة أنه يمكن تحسين الفريق دون الحاجة إلى الدفع دائما ولهذا يظهر خيار التعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس.

وانتقل ميلو إلى يوفنتوس صيف عام 2020 ضمن صفقة تبادلية شملت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى الكامب نو.

وقالت سبورت: ”إن ميلو يشعر أن لديه شوكة في حلقه لأنه لم يكن قادرًا على النجاح الذي يريده في برشلونة، ويشعر أنه قد تم طرده لأسباب خارجة عن إرادته، وأشارت الصحيفة إلى أن ميلو البالغ من العمر 25 عاما قاوم لأسابيع رحيله عن برشلونة، لكن النادي كان يرى أن الصفقة اقتصادية بالدرجة الأولى وكانت تهدف لتجنب المزيد من المشاكل المالية.

أرثر ميلو: "أنا مندهش من مستوى الدوري الإيطالي، هناك العديد من الفرق القوي ة، وأنواع المباريات المختلفة، عكس الدوري الاسباني فقط هناك ريال و برشا".#إرم_سبورت #ميلو #يوفنتوس pic.twitter.com/FonhAONChY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 2, 2020

والآن، بعد مرور عامين بالضبط من رحيله عن برشلونة، تعافى ميلو من إصابته الأخيرة، واستعاد مركزه في المنتخب البرازيلي، وأكدت ”سبورت“ أنه، أظهر بالفعل عندما وصل إلى برشلونة، فإن طريقته في اللعب تتناسب تمامًا مع أسلوب برشلونة.

وأوضحت أن تشافي نفسه لم يتردد في الاعتراف علنًا بإعجابه بآرثر ميلو وقال: ”إنه لاعب كرة قدم الذي نقول إنه يمتلك الحمض النووي لبرشلونة“.

من جهته فإن آرثر ميلو معجب أيضًا بتشافي، وعلق للمقربين منه أنه كان يود أن يواجهه، لأنه كان مرجعًا رائعًا منذ أن بدأ لعب كرة القدم، ويرى أنهما متشابهان للغاية على أرض الملعب، كما قال ليو ميسي نفسه: ”لدى آرثر ميلو أشياء تذكرني بتشافي“.

#آرثر_ميلو لصحيفة "ماركا" عن #كريستيانو_رونالدو: "تفاجأت بطريقة عمله، كان الناس يتحدثون عن قوته، ولكن عندما تراه وتنسى ما يخبرونك عنه، أنت تُدرك كل شيء بنفسك، رونالدو عن قرب مثير للإعجاب".#إرم_سبورت pic.twitter.com/ALsMImClyy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2020

وأعاقت أحداث مختلفة غير متوقعة مسيرة آرثر في يوفنتوس أبرزها رحيل ماوريسيو ساري، وهو المدرب الذي طلب التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ثم عندما بدأ في الظهور وأصبح أساسيًا تحت قيادة آندريا بيرلو تعرض ميلو لإصابة مؤثرة.

وأخيرا، أدى وصول ماسيمليانو أليغري إلى تحول حاد في أسلوب لعب يوفنتوس والذي لا يتناسب مع آرثر ميلو كما قالت ”سبورت“.

ولذلك سيكون آرثر على استعداد لمغادرة يوفنتوس هذا الصيف، ومع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتردد حتى في خفض راتبه ليكون تحت أوامر تشافي، قد يكون خيار النقل أحد الحلول لتعويض الرحيل المحتمل لفرينكي دي يونغ وريكي بويع ونيكولاس غونزاليس دون الحاجة إلى الذهاب إلى سوق الانتقالات وإنفاق أكثر من اللازم كما قالت ”سبورت“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن آرثر ميلو لعب 71 مباراة مع برشلونة سجل فيها 4 أهداف وصنع 6، في حين لعب ليوفنتوس 63 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.