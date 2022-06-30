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هل سيعود آرثر ميلو إلى برشلونة؟
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 16:28 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 17:15 GMT

هل سيعود آرثر ميلو إلى برشلونة؟

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن هناك احتمالية لعودة البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس إلى برشلونة هذا الصيف. وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس أن الروافع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن هناك احتمالية لعودة البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس إلى برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس أن الروافع الاقتصادية تسمح بإبرام التعاقدات الجديدة وتسجيل لاعبي كرة القدم الذين يتم التوصل إلى اتفاقات معهم، لكن برشلونة يدرك أيضًا أنه يجب تنفيذ بعض العمليات بطريقة التنازل.

وتدرك الإدارة الرياضية والفنية لبرشلونة أنه يمكن تحسين الفريق دون الحاجة إلى الدفع دائما ولهذا يظهر خيار التعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس.

وانتقل ميلو إلى يوفنتوس صيف عام 2020 ضمن صفقة تبادلية شملت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى الكامب نو.

وقالت سبورت: ”إن ميلو يشعر أن لديه شوكة في حلقه لأنه لم يكن قادرًا على النجاح الذي يريده في برشلونة، ويشعر أنه قد تم طرده لأسباب خارجة عن إرادته، وأشارت الصحيفة إلى أن ميلو البالغ من العمر 25 عاما قاوم لأسابيع رحيله عن برشلونة، لكن النادي كان يرى أن الصفقة اقتصادية بالدرجة الأولى وكانت تهدف لتجنب المزيد من المشاكل المالية.

والآن، بعد مرور عامين بالضبط من رحيله عن برشلونة، تعافى ميلو من إصابته الأخيرة، واستعاد مركزه في المنتخب البرازيلي، وأكدت ”سبورت“ أنه، أظهر بالفعل عندما وصل إلى برشلونة، فإن طريقته في اللعب تتناسب تمامًا مع أسلوب برشلونة.

وأوضحت أن تشافي نفسه لم يتردد في الاعتراف علنًا بإعجابه بآرثر ميلو وقال: ”إنه لاعب كرة قدم الذي نقول إنه يمتلك الحمض النووي لبرشلونة“.

من جهته فإن آرثر ميلو معجب أيضًا بتشافي، وعلق للمقربين منه أنه كان يود أن يواجهه، لأنه كان مرجعًا رائعًا منذ أن بدأ لعب كرة القدم، ويرى أنهما متشابهان للغاية على أرض الملعب، كما قال ليو ميسي نفسه: ”لدى آرثر ميلو أشياء تذكرني بتشافي“.

وأعاقت أحداث مختلفة غير متوقعة مسيرة آرثر في يوفنتوس أبرزها رحيل ماوريسيو ساري، وهو المدرب الذي طلب التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ثم عندما بدأ في الظهور وأصبح أساسيًا تحت قيادة آندريا بيرلو تعرض ميلو لإصابة مؤثرة.

وأخيرا، أدى وصول ماسيمليانو أليغري إلى تحول حاد في أسلوب لعب يوفنتوس والذي لا يتناسب مع آرثر ميلو كما قالت ”سبورت“.

ولذلك سيكون آرثر على استعداد لمغادرة يوفنتوس هذا الصيف، ومع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتردد حتى في خفض راتبه ليكون تحت أوامر تشافي، قد يكون خيار النقل أحد الحلول لتعويض الرحيل المحتمل لفرينكي دي يونغ وريكي بويع ونيكولاس غونزاليس  دون الحاجة إلى الذهاب إلى سوق الانتقالات وإنفاق أكثر من اللازم كما قالت ”سبورت“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن آرثر ميلو لعب 71 مباراة مع برشلونة سجل فيها 4 أهداف وصنع 6، في حين لعب ليوفنتوس 63 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

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