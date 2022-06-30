رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل ديبالا وموراتا

أعلن نادي يوفنتوس، رسميا، اليوم الخميس، رحيل 3 من لاعبيه.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شكرا على كل شيء، باولو ديبالا“.

وأضاف: ”انتهت المغامرة الثانية لألفارو موراتا بالقميص الأبيض والأسود، شكرا ألفارو“.

كما أكد يوفنتوس رحيل فيدريكو برنارديسكي بعد 5 مواسم بقميص الفريق.

وتنتهي عقود الثلاثي ديبالا موراتا وبرنارديسكي، اليوم الخميس؛ وبالتالي فإن رحيل ديبالا موراتا وبرنارديسكي لأي فريق سيكون مجانا، على أن يعود موراتا لأتلتيكو مدريد.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في الدوري الإيطالي في المركز الرابع؛ ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتربط تقارير ديبالا بالانتقال إلى إنتر ميلان، في حين سيعود موراتا إلى أتلتيكو مدريد.

وانتقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 39 مباراة بواقع 2.615 دقيقة، سجل فيها 15 هدفا وصنع 6، وبالمجمل لعب ديبالا ليوفنتوس 293 مباراة سجل فيها 115 هدفا وصنع 48.

وخلال مسيرته في يوفنتوس منذ 2015، حقق ديبالا لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات متتالية، وكأس إيطاليا أربع مرات، وثلاثًا في كأس السوبر الإيطالي، وساهم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

وسيرحل عن يوفنتوس أيضا ميريح ديميرال، وجورجيو كيلليني، ودوجلاس كوستا، علما أن الفريق الذي يدربه ماسيمليانو أليغري لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن.