منع صحفية من تغطية أخبار بايرن ميونخ بعد اكتشاف علاقتها العاطفية بناغلزمان مدرب الفريق

منعت صحيفة بيلد واسعة الانتشار في ألمانيا، مراسلة صحفية، من تغطية أخبار بايرن ميونيخ بعد اكتشاف أنها على علاقة مع المدير الفني جوليان ناغلزمان، بعد انفصاله عن زوجته بعد 15 عامًا من الارتباط.

وبحسب ما أعلنته الصحيفة نفسها، فقد تم منع الصحفية ”لينا فيرزنبرغر“ Lena Wurzenberger من تغطية أخبار بايرن ميونخ ”بأثر فوري“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر انفصل ناغلزمان​ عن زوجته فيرينا بعد 15 عامًا من الارتباط.

وقالت صحيفة Sport1، إن ناغلزمان​ والصحفية شوهدا معًا في إجازة – على متن يخت قبالة جزيرة إيبيزا في إسبانيا.

واضطرت لينا فيرزنبرغر للتخلي عن عملها في تغطية أخبار بايرن لتجنب أي تضارب في المصالح بين حياتها الخاصة والمهنية.

وعملت لينا فيرزنبرغر البالغة من العمر 30 عاما في تغطية أخبار فيردر بريمن قبل أن تنتقل إلى ميونخ حيث كانت تغطي أخبار أبطال الدوري الألماني على مدار العامين الماضيين.

ويُقال إن ناغلزمان​ حريص على الحفاظ على خصوصية علاقتهما، لأنها معروفة جيدًا بين لاعبي بايرن ميونخ بعدما أجرت“مقابلات لا حصر لها“ معهم.

وكان من بين مقابلات لينا فيرزنبرغر، النجم ساديو ماني بعد انتقاله من ليفربول إلى بايرن ميونخ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.

Julian Nagelsmann and his new girlfriend & BILD reporter Lena Wurzenberger have been spotted on a yacht in Ibiza. She isn’t allowed to report about Bayern anymore. [Sport1] pic.twitter.com/0eHl7JrhHc

— Munich Fanpage (@MunichFanpage) June 29, 2022