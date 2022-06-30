صحف رياضية: رصيد طوارئ برشلونة.. ومبيعات مجانية فاخرة

شكلت أخبار سوق الانتقالات، صراع برشلونة وتشيلسي حول التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد ومصير عثمان ديمبيلي وليفاندوفسكي وتواجد نجوم في السوق مجانا بعد نهاية عقودهم وعودة البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وإقصاء البريطانيين إيما رادوكانو وأندري موراي وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز وتأهل الأبطال الفرنسيين وقرب تفعيل برشلونة لإحدى الرافعات الاقتصادية وعودة ريال مدريد للتدريبات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مرور 10 سنوات على سيطرة المنتخب الإسباني قاريا وعالميا من خلال حوار مع المدرب فيسنتي ديل بوسكي وكتبت :“ هذا الجيل أنهى العقدة ”.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت :“ تفعيل إعارة جديدة لأنطوان غريزمان ”.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ الكاراز يتأهل للدور الثالث ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت :“ ديمبيلي ينهي اليوم عقده مع برشلونة : اليوم د “ و “ برشلونة يضغط من أجل رافينيا “ و “ ليفاندوفسكي يأمل في إنهاء تعاقده في مايوركا ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ألكاراز يتأهل وموجوروزا تقصى ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اقتراب عودة لاعبي برشلونة للتدريبات ومصير عدة لاعبين وكتبت :“ غير مدعوين ”.

كما تحدثت الصحيفة عن سوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ اجتماع من أجل رافينيا وعثمان ديمبيلي لا تزال الشكوك “ “ و لينغيت مطلوب في توتنهام ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ألكاراز لا يخطئ وموجوروزا ضربة قاضية ”.

آس

ركزت الصحيفة على مجموعة من النجوم في سوق الانتقالات مجانا لنهاية عقودهم وكتبت :“ مبيعات مجانية فاخرة ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ عودة مذهلة ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتفعيل الروافع الاقتصادية وكتبت :“ برشلونة : رصيد الطوارئ ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس وإقصاء أبطال بريطانيا إيما رادوكانو وأندري موراي من الدور الثاني وكتبت :“ ضربة، إيما : المشجعون يجب ألا ينتظروا مني الفوز بلقب كبير كل مرة ”.

كما اهتمت بمصير صفقة انتقال البرازيلي رافينيا لتشيلسي وكتبت :“ تشيلسي يخاف فشل صفقة رافينيا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المتسابق الفرنسي تيبو بينو بطل سباقات الدراجات الهوائية وكتبت :“ تيبو بينو : أرغب في أن أكون حرا ”.

الصحيفة تحدثت عن صراع النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كنال بلوس تضع يدها على الأهم في أوروبا ”.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ غارسيا وهوبيرت يتألقون ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلانو رسميا وكتبت :“ لوكاكو يعود كملك و يغير رقمه ، حمى 90 ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد عقد باولو مالديني في ميلان وكتبت :“ الشيطان لا يرسل لك كل شيء“.