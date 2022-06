رسميًا.. إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو على سبيل الإعارة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عودة روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي، بعد أقل من عام على انتقاله في صفقة قياسية إلى النادي الإنجليزي.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في أغسطس آب الماضي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (118.3 مليون دولار)، لكنه فشل في حجز مكانه في تشكيلة المدرب توماس توخيل، ليعود إلى إنتر من أجل إحياء مسيرته مرة أخرى.

وقال ستيفن تشانغ رئيس إنتر في تويتر موجها الكاميرا إلى لوكاكو اليوم الأربعاء: ”أنا في مقر إنتر ميلان، وانظروا من معي هنا“.

وأضاف لوكاكو: ”لقد عدت. أنا سعيد للغاية“.

