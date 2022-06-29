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رياضة

رسميًا.. إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو على سبيل الإعارة
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 19:59 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 20:15 GMT

رسميًا.. إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو على سبيل الإعارة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عودة روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي، بعد أقل من عام على انتقاله في صفقة قياسية إلى النادي الإنجليزي.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عودة روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي، بعد أقل من عام على انتقاله في صفقة قياسية إلى النادي الإنجليزي.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في أغسطس آب الماضي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (118.3 مليون دولار)، لكنه فشل في حجز مكانه في تشكيلة المدرب توماس توخيل، ليعود إلى إنتر من أجل إحياء مسيرته مرة أخرى.

وقال ستيفن تشانغ رئيس إنتر في تويتر موجها الكاميرا إلى لوكاكو اليوم الأربعاء: ”أنا في مقر إنتر ميلان، وانظروا من معي هنا“.

وأضاف لوكاكو: ”لقد عدت. أنا سعيد للغاية“.

وقام المهاجم البلجيكي بتغيير أسلوب حياته منذ انضمامه إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في أغسطس آب 2019، ومن بين ذلك تغيير نظامه الغذائي، كما فقد وزنا كبيرا، واستعاد مستواه حيث سجل 64 هدفا في 95 مباراة بجميع المسابقات على مدار عامين.

وأحرز المهاجم البالغ عمره 29 عاما 24 هدفا في الدوري ليقود إنتر للقب في موسم 2020-2021 الذي كان الأول للفريق في المسابقة في 11 عاما.

ونُظر إلى لوكاكو على أنه القطعة التي يحتاجها توخيل في تشيلسي مع افتقار الفريق لمهاجم يعتمد عليه.

لكن اللاعب البلجيكي شارك في التشكيلة الأساسية في 16 مباراة فقط في الدوري وأحرز ثمانية أهداف.

وأغضب لوكاكو جماهير تشيلسي عندما أبلغ شبكة سكاي إيطاليا في ديسمبر كانون الأول بعدم سعادته بأسلوب توخيل، وأنه يود العودة إلى إيطاليا.

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