صديق شقيقة شاكيرا يكشف سببا جديدا لانفصالها عن بيكيه

ما زال انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا ولاعب برشلونة المدافع جيرارد بيكيه يثير المزيد من الجدل حول الأسباب الحقيقية للانفصال بعد علاقة استمرت حوالي 12 سنة وأثمرت طفلين هما ميلان وساشا.

ولم يكشف الطرفان عن أسباب الانفصال واكتفيا بإصدار بيان قصير حول نهاية العلاقة حيث فضلا الصمت من أجل طفليهما رغم أن تقارير إعلامية أشارت لخيانة جيرارد بيكيه لشاكيرا مع فتاة تعمل كنادلة في إحدى الحانات.

وظهر بيكيه مؤخرا برفقة فتاة في أحد الملاهي الليلية بالسويد.

وكشف روبرتو غارسيا صديق إحدى شقيقات المغنية الكولومبية شاكيرا للصحيفة الإسبانية “ EsDiario “ سبب انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه حيث أكد أن علاقتهما كانت جيدة ومثالية لفترة طويلة لكنها تدهورت قبل شهور بسبب مشاكل مالية واقتصادية.

وبحسب روبرتو غارسيا فإن المشاكل بدأت بين الطرفين بسبب المال حيث طلب جيرارد بيكيه من شاكيرا مبلغا كبيرا من المال للاستثمار في أعمال تجارية جديدة لكنها رفضت منحه المال وذلك لكون والديها لم يوافقا على ذلك.

وأكد صديق شقيقة شاكيرا أن والدي المغنية الكولومبية الشهيرة هما من يقرران في المسائل المالية الخاصة بها حيث تثق بهما وبنظرتهما الثاقبة للأمور الاقتصادية.

وبعد الرفض انكسرت العلاقة بين الطرفين وبدأت المشاكل في تزايد خصوصا أنهما لا يشاركان المسائل المالية بينهما ويفضل كل طرف الاهتمام بمشاريعه الخاصة أو اقتسام شراء الممتلكات بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

وأكد روبيرتو غارسيا أن شاكيرا كانت تعلم جيدا أن علاقتها مع جيرارد بيكيه لن تصل لمرحلة الزواج الرسمي وكانت تعرف فقط أنه والد أطفالها قائلا: ”كانت شاكيرا تحب أن تكون العلاقة كذلك مجرد والد أطفالها وكانت تعرف أنها لن تتزوجه أبدا“.

ويعيش جيرارد بيكيه مشاكل داخل الملعب وخارجه، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة كان يفضل رحيله أو اعتزاله كرة القدم لكنه اجتمع بتشافي ورئيس النادي خوان لابورتا ووعدهما بالتركيز على كرة القدم واستعادة مستواه، لكن تصرفاته على أرض الواقع تبقى عكس ذلك.