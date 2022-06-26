خورخي مينديز يعرض كريستيانو رونالدو على روما

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن الوكيل الشهير خورخي مينديز عرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، على روما.

وقالت الصحيفة إنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإن عملية انتقال كريستيانو رونالدو إلى روما ستكون محفوفة بالمخاطر، وتمثل استنزافًا للميزانية.

دراسة: كريستيانو رونالدو أكثر رياضي بحثا على محركات البحث.. وميسي في المركز الخامس (صورة) https://t.co/qjiOt8W8ef pic.twitter.com/X8aX6aohrQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

وأوضحت أن العودة إلى إيطاليا ستتطلب أن يكون رونالدو على استعداد لتخفيض كبير في راتبه.

لكن الصحيفة قالت إن هناك أمرا يمكن أن يسمح بإتمام الصفقة وهو الضريبة الثابتة على الدخل من الخارج، وذكرت أنه منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد صيف عام 2018 حتى صيف 2021 دفع رونالدو مئة ألف يورو فقط مقابل ملايين الأرباح، وهذا يكون هذا أيضًا مفتاحًا لتجسيد الحلم.

وكان سايمون مولوك، صحفي جريدة ”ديلي ميرور“ أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت كريستيانو رونالدو، أنه ليس معروضا للبيع، مؤكدين له أنه ضمن خطط المدرب تين هاغ الموسم المقبل.

ذا أثلتيك: مالك تشيلسي تحدث مع وكيل كريستيانو رونالدو بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي اللندني https://t.co/u5xUQ581Nh pic.twitter.com/QvwMFzVd2i — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

وفي صيف 2018 دفع يوفنتوس 100 مليون ريال مدريد، بالإضافة إلى حوالي 12 مليون يورو مقابل التكاليف الإضافية بحسب ”لاغازيتا ديلو سبورت“، وكان البرتغالي يحصل على 31 مليون يورو، قبل أن يتم بيعه إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو مكافآت.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإنه رغم فشل يوفنتوس في الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التعاقد مع رونالدو إلا أن العلامة التجارية ليوفنتوس زادت من قيمتها بنحو 500 مليون متابع، وارتفع عدد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي من 50 إلى أكثر من 110 ملايين.

ديلي ميرور: مانشستر يونايتد أخبر كريستيانو رونالدو بأنه ليس للبيع https://t.co/nCfOavagsh pic.twitter.com/smIUvXmgSX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

يشار إلى أن عقد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف العام المقبل لكن مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي تزيد الغموض حول بقاء اللاعب، وقبوله عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي سجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، في حين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس لم يسجل فيها ولم يصنع.

ودع رونالدو مع مانشستر يونايتد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 6 أهداف ولم يصنع، في حين سجل 18 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.