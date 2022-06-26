بيكيه يكسر هاتف مصور صحفي

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الأحد إن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة كسر هاتف أحد الصحفيين.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه واجه الصحفي الكتالوني جوردي مارتن، وهو مصور صحفي معروف وكسر بيكيه الهاتف المحمول.

وأوضحت أن بيكيه لم يتعامل مع الصحافة التي كانت تتبعه بأفضل طريقة، حيث كان مارتن من بين المصورين الذين يحاولون الحصول على صور للاعب.

وقال مارتن: ”ألقى هاتفي المحمول على الأرض وانطلق في سيارته، وكسر عدة أضواء حمراء“.

ووفقا لـ“ماركا“ فإنه، على ما يبدو، أهان بيكيه أيضًا المصورين الحاضرين.

ونقلت الصحيفة عن تيليسينكو: ”عندما سأله جوردي في المطار، غضب مرة أخرى“.

في حين قالت ”ماركا“ إنه يبقى أن نرى ما إذا كان لبيكيه تصريحات على عكس ما قاله

جوردي مارتن.

التخلص من بيكيه

وقبل أيام أشارت صحيفة ”أس“ إلى أن برشلونة بدأ يفكر في كيفية التخلص من مشاكل جيرارد بيكيه نظرا للشكوك بشأن مشاكله البدنية وإصاباته المتكررة الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة إن النادي يعتقد أنه غالبًا ما يكون في قلب الإعصار بسبب خلافاته وأعماله البعيدة عن كرة القدم.

كما يبدو أن بقاء بيكيه مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه النادي حاليا بات مشكلة، حيث يتلقى الدولي الإسباني السابق 19 مليون يورو صافية في الموسم.

وفي سن 35 عامًا، يدرك النادي أن أداءه لا يتماشى مع المبلغ الذي يتقاضاه، ولكن لا يزال أمامه موسمان آخران في عقده الحالي، حيث يمثل راتبه في الوقت الحالي عبئًا كبيرًا على النادي الذي يحتاج إلى خفض فاتورة رواتبه.

ومن أهم المشاكل التي تواجهها إدارة برشلونة مع جيرارد بيكيه راتبه حيث يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 19 مليون يورو صافيا من الضرائب، إضافة إلى أنه مازال يملك ديونا لدى الإدارة من الرواتب يقارب 50 مليون يورو.

وأكدت ”أس“ أن الراتب الكبير الذي يتقاضاه بيكيه لا يتماشى مع ما يقدمه مع برشلونة ومشاكله الصحية في الوقت الذي يحتاج النادي إلى تخفيض رواتب لاعبيه وتقليص سقف الرواتب للتعاقدات الجديدة.

ولا شك أن رحيل بيكيه سيريح برشلونة كثيرا وسيجعله في وضع أفضل لإبرام صفقات جديدة وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي أو برناردو سيلفا وآخرون.