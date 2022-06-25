تشيفرين يهاجم غوارديولا وكلوب بسبب انتقادهما كثرة المباريات.. ويصف مورينيو بالعبقري

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أنه لم يتحدث إلى أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس منذ الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي العام الماضي، وانتقد المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب، قائلا: ”يجب أن يشتكي عمال المصانع، وليس هم..“.

وقال المسؤول السلوفيني في مقابلة مطولة مع صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، حيث ناقش علاقته مع أندية دوري السوبر الأوروبي ومستقبل دوري أبطال أوروبا، والذي سيغير شكله اعتبارًا من 2024.

تعرف على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا https://t.co/37z3Z8eamE pic.twitter.com/F0RpXdYJSL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وقال تشيفرين: ”اليوم، يمكنك بالفعل توقع من سيلعب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. في المستقبل، ستلتقي الأندية الكبيرة بشكل متكرر، وستتاح للأندية الأصغر فرص أكبر للتأهل، وستشهد مباريات دور المجموعات صراعا حقيقيا حتى النهاية. سيكون ذلك رائعًا في 2024“.

ويشتكي المزيد والمزيد من الأندية والمدربين في جميع أنحاء أوروبا من العدد المتزايد للمباريات التي يتم لعبها كل موسم، لكن تشيفرين يدافع عن خيارات اليويفا قائلا: ”الكل يريد المزيد من مباريات الكأس، لكن لا أحد يتخلى عن أي شيء. أرادت الأندية 10 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سيكون لديهم ثمانية، هذا هو الرقم الصحيح. يجب أن تضم البطولات المحلية 18 ناديًا، لكن رؤساء البطولات المحلية لا يوافقون. يجب أن يفهموا أن بطولتي كأس محليتين عدد كبير جدًا“.

يويفا يعلن مواعيد "النسخة الاستثنائية" من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 https://t.co/tL2OctqJuj pic.twitter.com/Ra48BAjWwR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وكلوب وغوارديولا من بين أولئك الذين ينتقدون الاتحاد الأوروبي بسبب عدد المباريات التي تلعب كل موسم، ولا يبدو تشيفرين سعيدًا، ورد قائلا: ”من السهل دائما مهاجمة الاتحاد الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، لكن الأمر بسيط. إذا لعبت أقل، ستحصل على أموال أقل. من يجب أن يشتكي هم عمال المصانع الذين يتقاضون 1000 يورو شهريًا“.

وقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسابقة أخرى، الموسم الماضي، وهي دوري المؤتمر، والتي فاز بها فريق روما بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف تشيفرين: ”قال بعض العباقرة إنها كأس عديمة الفائدة. لقد رأيتم عندما لعب روما وفينوورد المباراة النهائية. كانت مباراة نهائية أوروبية تستحق المشاهدة. واحتج نفس العباقرة لأنها لعبت في ملعب صغير. إن العبقري الحقيقي هو جوزيه مورينيو. لقد تأثر عندما تحدثت إليه (بعد النهائي)“.

مواجهة محتملة بين ريال مدريد وليفربول.. كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2022/2023 https://t.co/eTWKniNywO pic.twitter.com/0n9UnqQrmp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

دوري السوبر الأوروبي

وعن حديثه مع قادة ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي الذي فشل قبل انطلاقه، قال تشيفرين: ”لا شيء مع أنييلي، التقيت فلورنتينو بيريز واحترمت البروتوكول. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس ملكيا، لذلك جلسنا بالقرب من بعضنا البعض خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس وهنأته، هذا كل شيء“.

وتابع: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس حكرا على أحد. يمكن للأندية أن تقرر أن تنضم له أم لا، سواء كانت ستلعب في مسابقاتنا أو تنظم مسابقاتها الخاصة. لكن في هذه الحالة، لا يمكنهم اللعب في بطولاتنا، هذا منطقي، أليس كذلك؟

أمريكا تجمع ثلاثي أندية دوري السوبر الأوروبي في بطولة صيفية https://t.co/KlowaiS6Ot pic.twitter.com/Yw6492ACGM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

وأتم: ”مشروع دوري السوبر ميت لأن لا أحد يريد المشاركة فيه. لا أرى سوى ثلاثة أشخاص غاضبين من أي شخص آخر ويحاكمون الآخرين، ولكن الآن انتهى الأمر“.

وواصل المسؤول الأوروبي البالغ من العمر 54 عامًا مقابلته من خلال توضيح سبب علاقته القوية برئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وقال: ”أنا لست على علاقة جيدة برئيس باريس سان جيرمان، ولكن مع رئيس رابطة الأندية الأوروبية. إنه شخص فهم النموذج الأوروبي ودافع عنه بشكل مختلف عن الأندية الأوروبية الأخرى“.