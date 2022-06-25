صحف رياضية: التشكيل الذي يرغب فيه تشافي.. رودريغو يحصل على جائزته.. وتشواميني لديه كل شيء للنجاح

شكلت أخبار سوق الانتقالات، واقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد، وانفتاح نابولي على بيع كاليدو كوليبالي لبرشلونة، ومصير صفقات جوليس كوندي وروبرت ليفاندوفسكي، ومستقبل ممفيس ديباي، وتصريحات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف ببطولة ويمبلدون للتنس، وطريق رافائيل نادال، وألكاراز، ومغادرة واين روني تدريب ديربي كاونتي، وفوز أوريارت برئاسة أتلتيك بلباو ما يقرب إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد، ومصير داني سيبايوس، وماركو أسينسيو، وكتبت: ”ريال مدريد يفتح الباب أمام سيبايوس وأسينسيو“.

كما تحدثت عن أتلتيك بلباو، وانتخابات رئاسة النادي، وكتبت: ”أتلتيك بلباو: أوريارت رئيسًا“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وتفعيل الرافعات الاقتصادية، وكتبت: ”برشلونة: 200 مليون يورو في الأفق“.

كما اهتمت بمشاركة رافائيل نادال في بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال: على الجانب الجيد من الصورة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وسوق الانتقالات، ومصير بعض لاعبيه، وكتبت: ”برشلونة: إمكانية ضم كوندي“ و ”نابولي منفتح على بيع كوليبالي لبرشلونة“ و“مانشستر يونايتد سيعمل كل شيء للتعاقد مع فرينكي دي يونغ“ و“برشلونة يجمد مستقبل ممفيس ديباي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي سيضغط على بايرن ميونخ للتفاوض“.

كما اهتمت بتصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”مبابي: باريس سان جيرمان يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”أكثر من مجرد فريق: التشكيل الرسمي الذي يرغب فيه تشافي هيرنانديز“.

الصحيفة تحدثت عن أتلتيك بلباو، وانتخابات رئاسة النادي، وكتبت: ”أوريارت يفوز بالانتخابات، وفالفيردي سيكون المدرب“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”طريق صعب لنادال وألكاراز“.

أس

ركزت الصحيفة على ثنائي ريال مدريد البرازيليان فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور: الآن أذهب لما هو أكثر“ و“رودريغو يحصل على جائزته، ريال مدريد سيجدد عقده ويحسّن راتبه“.

كما تحدثت عن صفقة ريال مدريد تشواميني، وكتبت: ”بوييت: تشواميني لديه كل شيء للنجاح والفوز في ريال مدريد حتى الوقت“.

الصحيفة تحدثت عن أتلتيك بلباو، وكتبت: ”أوريارت يرأس الفريق، وفالفيردي سيكون المدرب“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال وألكازار لن يلتقيا قبل النهائي“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع كالفين فيليبس نجم وسط ليدز ومنتخب إنجلترا، وكتبت: ”غلاكتيكوس“ و“بيب غوارديولا يواصل التعاقد مع الأسماء الكبرى، ويقترب من نجم منتخب إنجلترا كالفين فيليبس لاعب ليدز مقابل 45 مليون جنيه إسترليني“.

الصحيفة اهتمت باستقالة واين روني من تدريب ديربي كاونتي، وكتبت: ”صدمة واين روني يترك ديربي كاونتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز مونبيلييه على كاستريس في نهائي توب 14 للرغبي، وكتبت: ”أبطال سوبر“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الابطال الفرنسيين في بطولة العالم للسباحة، واللقاء الخامس بين ليون وموناكو برسم نهائي الدوري الفرنسي لكرة السلة.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”باولو ديبالا: إنتر ميلان لا يستسلم“.

كما اهتمت بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى في موسمه الجديد، وكتبت: ”الديربي الميلاني في الجولة الخامسة“.