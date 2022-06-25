دراسة: كريستيانو رونالدو أكثر رياضي بحثا على محركات البحث.. وميسي في المركز الخامس (صورة)

كشفت بيانات جديدة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو الرياضي الأكثر نفوذا في العالم، والأكثر بحثًا على مستوى العالم.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا أحد أكبر الأسماء في الرياضة بفضل أدائه المذهل.

ميسي تساوى في عدد البطولات الدولية مع منتخب بلاده مع كريستيانو رونالدو.. أصبح في سجل الثنائي بطولتين. pic.twitter.com/d6n8I0wMCi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

ووفقًا لما أوردته الصحيفة نقلا عن موقع ”etting.com“ فإن رونالدو أيضًا الرياضي الأكثر بحثًا على مستوى العالم، إذ، في المتوسط​​، يتم البحث عن اسم رونالدو 11 مليون مرة في الشهر.

وهذا يزيد بحوالي خمسة ملايين عن رايان رامشيك، لاعب كرة القدم الأمريكية، صاجب المركز الثاني.

ويتم البحث عن اسم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، 6.1 مليون شهريًا، وهو رقم يجعله يتقدم بشكل هامشي على البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بـ 5.8 مرة.

ثم يأتي ليبرون جيمس أسطورة دوري السلة الأمريكي للمحترفين بـ5.3 مليون مرة، وهو النجم الرياضي الآخر الوحيد الذي تجاوز 5 ملايين عملية بحث شهريًا.

نهاية حقبة.. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خارج تشكيل الموسم بمسابقة #دوري_أبطال_أوروبا. ❌ pic.twitter.com/BDvIk38rcz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

وتراجع ميسي، منافس رونالدو منذ فترة طويلة، وجاء في المركز الخامس بـ4.8 مرة.

وبعد ميسي في القائمة، جاء توم برادي بـ4.3 مرة، ثم يأتي ثنائي الفورمولا 1 لويس هاميلتون وماكس فيرستابن بـ3.9 مليون مرة و3.8 مرة على التوالي.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد العام الماضي مقابل 15 مليون يورو، في حين انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

ونال ميسي مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، في المقابل لم ينل رونالدو أي لقب مع مانشستر يونايتد، واحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن رونالدو يتفوق من حيث الأرقام الفردية في الموسم الماضي.

وسجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، في حين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس لم يسجل فيها ولم يصنع، أما ميسي فسجل 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

وودع ميسي مع باريس سان جيرمان من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وسجل 5 أهداف في البطولة ولم يصنع، في حين سجل 6 أهداف وصنع 15 في الدوري الفرنسي.

وكذلك ودع رونالدو مع مانشستر يونايتد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 6 أهداف ولم يصنع، في حين سجل 18 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

