صحف رياضية: هذا العام سنستمتع.. ليفاندوفسكي يغير الخطة.. وعودة بول بوغبا

شكلت قرعة الدوري الإسباني للموسم 2022/2023، وموعد مباريات الكلاسيكو، وبدايات ريال مدريد وبرشلونة، وأخبار سوق الانتقالات، ومصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي، وفرينكي دي يونغ، واهتمام ريال مدريد بقلب هجوم برازيلي للمستقبل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت برهان باريس سان جيرمان على لاعبين شابين، وإنقاذ السنة في بطولة العالم للسباحة، حيث أنقذت مدربة سباحتها من الغرق بعد إغمائها داخل الماء.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، ونشرت جدول كل المباريات، وكتبت: ”هذا العام سنستمتع“ و“سينطلق الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2022 وينتهي يوم 4 يونيو 2023″.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة ومصير لاعبيه، وكتبت: ”هجوم نهائي من أجل ليفاندوفسكي“ و“رافينها ودي ماريا ينتظران“ و“مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم فرنكي دي يونغ“ و“أومتيتي يرغب في اللعب بأوروبا“.

الصحيفة اهتمت بقرعة الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وكتبت: ”برشلونة يبدأ بمواجهة رايو فاليكانو“ و ”الكلاسيكو الأول في سانتياغو بيرنابيو يوم 16 أكتوبر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إنقاذ المدربة الإسبانية أندريا فوينتيس للسباحة الأمريكية أنيتا ألفاريز في بطولة العالم للسباحة، وكتبت: ”لقطة العام“.

كما تحدثت عن قرعة الدوري الإسباني موسم 2022/2023، وكتبت: ”الكلاسيكو قبل نهائيات كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”ديمبلي يصر على البقاء وفي ألمانيا يتحدثون عن عرض برشلونة لضم ليفاندوفسكي“.

كما اهتمت الصحيفة بأتلتيك بلباو، وكتبت: ”بيلسا وفالفيردي مفاتيح الانتخابات الرئاسية“.

أس

ركزت الصحيفة على ماتيوس مهاجم بوتافوغو البرازيلي البالغ 18 عاما والذي يراقبه ريال مدريد، وكتبت: ”ماتيوس رقم 9 للمستقبل“.

الصحيفة تحدثت عن قرعة الدوري الإسباني موسم 2022/2023 وكتبت: ريال مدريد يبدأ في ألميريا وبرشلونة يستقبل رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد يزور خيتافي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يغير الخطة، يتجنب الصراع لكن يصر على القدوم للكامب نو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات باريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس يراهن على فوفانا وكاتوتو“.

الصحيفة اهتمت بفريق سانت إيتيان الذي غادر الدرجة الأولى، وكتبت: ”ألم أقل لسانت إيتيان“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة الفرنسي بول بوغيا ليوفنتوس، وكتبت: ”أليغري وعودة بول بوغبا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”متاهة ديبالا: عرض إنتر ميلان مرتبط بحضوره“.

كما اهتمت الصحيفة بتجديد عقد باولو مالديني في ميلان، وكتبت: ”مالديني الحسم في السرعة النهائية“.