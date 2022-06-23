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الاتحاد الألماني لكرة القدم يمنح المتحولين جنسيا حرية اختيار اللعب لمنتخبات الرجال أو النساء
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 12:11 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 13:15 GMT

الاتحاد الألماني لكرة القدم يمنح المتحولين جنسيا حرية اختيار اللعب لمنتخبات الرجال أو النساء

بيانات النوع المدونة في الأوراق الرسمية هي التي كانت تحدد الفرق

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المصدر: رويترز

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه منح حق اختيار اللعب في فرق الرجال أو السيدات للمتحولين جنسيا ولأصحاب الهوية الجنسية غير الواضحة بدلا من الاعتماد على البيانات الشخصية في الأوراق الرسمية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا المبدأ سيطبق على بطولات الهواة والناشئين وكرة القدم الخماسية.

وأضاف الاتحاد الألماني للعبة الشعبية: ”في جوهرها تنص القاعدة على أن أي لاعب لديه هوية ”مختلفة“ أو ”غير محددة“ فيما يتعلق بالنوع أو هؤلاء الذين يغيرون جنسهم لديهم حق الاختيار في اللعب لفرق الرجال أو السيدات“.

وقال الاتحاد أيضا: ”وينطبق هذا أيضا على اللاعبين المتحولين جنسيا الذين يمكنهم الآن الانتقال من فريق إلى آخر وقتما يقررون ذلك أو البقاء في الفرق التي يلعبون في صفوفها حاليا“.

ويقول الاتحاد الألماني إن بيانات النوع المدونة في الأوراق الرسمية هي التي كانت تحدد الفرق التي ينضم إليها اللاعبون واللاعبات على مستوى الناشئين وما فوق.

وبداية من 2018 ظهر بيان جديد يشير إلى نوع ”مختلف“ أو ”غير محدد“ في بيان تحديد الجنس في أوراق الهوية الرسمية في ألمانيا، إلى جانب ”ذكر“ و“أنثى“.

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