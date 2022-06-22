ليكيب: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع المدرب كريستوف غالتيير

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الرياضية إن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي توصل لاتفاق مع كريستوف غالتيير المدير الفني لنيس لخلافة موريسيو بوكيتينو وذلك في عقد لمدة عامين بالإضافة لعام اخر اختياري.

وأضافت الصحيفة أن نيس وافق على رحيل مديره الفني البالغ من العمر 55 عاما وقد اتفق مع بطل الدوري الفرنسي على عقد لمدة عامين.

وسيتلقى غالتيير راتبا أقل من الذي يتقاضاه المدير الفني الأرجنتيني، لكنه وافق على تدريب باريس سان جيرمان بالفعل في الساعات الأخيرة.

ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق مالي بين بوكيتينو وفريقه المعاون بشأن الرحيل عن النادي الباريسي، لكن سيتم حسم رحيل بوكتينيو وجهازه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومع ذلك، لا ينبغي لباريس سان جيرمان إضفاء الطابع الرسمي على وصول غالتيير وطاقمه المعاون الذي يضم مسؤول عن تحليل الفيديو واثنين من المدربين البدنيين.

وما لم يكن هناك أي تغيير غير متوقع في هذه المرحلة من القضية ، فإن المدير الفرنسي السابق لنيس وليل سيكون خليفة المدير الفني الأرجنتيني بوكتينيو.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد صرح يوم الثلاثاء بأنه يجري مفاوضات مع نيس لتعيين مدربه غالتيير بدلا من بوكيتينو.

وقال القطري الخليفي لصحيفة ”لو باريزيان“ في مقابلة مفصلة ”لدينا قائمة مختصرة من المدربين.. نجري محادثات مع نيس. هذا ليس سرا“.

وتعرض بوكيتينو المدرب الحالي للفريق، الذي تم تعيينه قبل 18 شهرا، لضغوط بعد فشله في مساعدة باريس سان جيرمان لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد إقصائه من دور الستة عشر.

وتولى غالتيير تدريب نيس قبل بداية الموسم الماضي بعد أن قاد فريقه السابق ليل للفوز بأول ألقابه للدوري منذ 2011 في الموسم السابق.

ونال باريس سان جيرمان لقبه العاشر في الدوري الفرنسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي ليعادل رقم سانت إيتيين القياسي، لكن الفشل في دوري الأبطال ترك الجماهير في حالة من الغضب.

وأشار بوكيتينو، الذي يمتد عقده حتى يونيو/ حزيران 2023، إلى أنه لم يتحدث مع النادي عن مستقبله.