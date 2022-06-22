سبورت: نيمار على رادار يوفنتوس

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، على أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، دخل على رادار تعاقدات يوفنتوس في الميركاتو الحالي.

وأشارت الصحيفة، يوم الأربعاء، إلى أن ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس طالب تدعيم صفوف الفريق بصفقات بارزة.

وأوضحت أن مسؤولي اليوفي لن يكتفوا بضم آنخيل دي ماريا وبول بوغبا مجانا بعد انتهاء تعاقد الثنائي مع ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، على الترتيب.

وتابعت: ”بل إن اليوفي يريد أيضا ضم نيمار لكن ذلك متوقف على مدى استعداده لخفض راتبه“.



وأوضحت شبكة ”فوت ميركاتو“ الفرنسية إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لسان جيرمان، وضع نيمار ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف.

وأوضحت أن النادي الباريسي ينتظر العروض المقدمة لنيمار، لكن يبقى راتبه الضخم (30 مليون يورو سنويا) عقبة أمام الأندية الراغبة في ضمه.

وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قد أبقى الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات بشأن نيمار.

وبسؤاله هل سيكون نيمار ضمن المشروع الجديد للنادي، أجاب الخليفي في حواره مع صحيفة ”ماركا“: ”لن نناقش هذه الأمور في وسائل الإعلام“.

وأضاف: ”سينضم البعض، ويرحل البعض الآخر، ستبقى هذه المفاوضات خاصة للغاية“.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن تصريحات الخليفي تثير الشكوك بشأن إمكانية استمرار نيمار مع باريس حتى نهاية عقده في صيف 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قاله الخليفي يؤكد أيضًا أن سان جيرمان لن يقف أمام بيع نيمار، حال حصوله على عرض مناسب.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة، مقابل كسر الشرط الجزائي بقيمة 222 مليون يورو.