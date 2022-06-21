أرفع وسام

مبروك ونيرة

قضية ابن الذيب

ظهور لافت

قيس سعيد

السعودي دحومي

لحظة الجريمة

رسوم زيارة مريض
أظهر المزيد

رياضة

مقابل 8 ملايين يورو.. إنتر ميلان يقترب من إعادة لوكاكو
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 20:38 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 21:15 GMT

مقابل 8 ملايين يورو.. إنتر ميلان يقترب من إعادة لوكاكو

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق كامل مع تشيلسي للحصول على خدمات روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة، ليقترب المهاجم البلجيكي من العودة للدوري الإيطالي مرة

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق كامل مع تشيلسي للحصول على خدمات روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة، ليقترب المهاجم البلجيكي من العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي، الموسم الماضي، بقيمة 113 مليون يورو، ويرغب إنتر في إعادته للنادي مرة أخرى.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات أن إنتر سيدفع ما يقرب من 8 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز التقليدية.

وأشار إلى أن روميلو لوكاكو سيتنازل عن جزء كبير من راتبه لأنه أراد فقط العودة إلى إنتر بعد الموسم الماضي في تشيلسي، وسيحصل على 8 ملايين يورو.

وكان الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي وافق على رحيل لوكاكو هذا الصيف، رغم كونه أغلى صفقة في النادي، وبلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل لوكاكو من إنتر إلى تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 113 مليون يورو، في صفقة تعد ضمن أغلى صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ولعب لوكاكو بقميص إنتر 95 مباراة، وسجل خلالها 64 هدفًا، وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play