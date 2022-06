مقابل 8 ملايين يورو.. إنتر ميلان يقترب من إعادة لوكاكو

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق كامل مع تشيلسي للحصول على خدمات روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة، ليقترب المهاجم البلجيكي من العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي، الموسم الماضي، بقيمة 113 مليون يورو، ويرغب إنتر في إعادته للنادي مرة أخرى.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات أن إنتر سيدفع ما يقرب من 8 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز التقليدية.

وأشار إلى أن روميلو لوكاكو سيتنازل عن جزء كبير من راتبه لأنه أراد فقط العودة إلى إنتر بعد الموسم الماضي في تشيلسي، وسيحصل على 8 ملايين يورو.

Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️🔵 #CFC #Inter

▫️ Lukaku’s salary will be around €8m.

▫️ NO buy option or obligation clause.

▫️ Add-ons related to team performances. pic.twitter.com/3sEeQtfXs0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022