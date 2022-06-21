رسميًا: الفيفا يمدد مهلة توقيع اللاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا حتى 30 يونيو 2023

مدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توقيع اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا وروسيا لعقود خارجية حتى 30 يونيو 2023، دون انتظار فترة الانتقالات الرسمية.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الثلاثاء: ”قرّر مكتب مجلس ”فيفا“ تمديد تطبيق القواعد المؤقتة للتوظيف المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين؛ من أجل تقديم مساعدة ملموسة للاعبين، والمدربين والأندية التي تعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا“.

ويأتي هذا القرار بعد تعديلات على اللوائح تبناها ”فيفا“ في 7 و16 مارس 2022.

وأضاف ”فيفا“ ”في حال عدم توصل الأندية المنضمة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم، إلى اتفاق متبادل مع لاعبيها و/أو مدربيها الأجانب قبل 30 يونيو (حزيران) 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة، يحق لهؤلاء اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم حتى 30 يونيو (حزيران) 2023“.

وفيما يتعلق بالقصّر الفارين من أوكرانيا مع ذويهم بسبب الغزو الروسي، أوضح ”فيفا“ أنهم سيعتبرون مستوفين لالتزامات المادة 19 من اللائحة، وسيتم إعفاؤهم بالتالي من قاعدة منع الانتقالات الدولية للاعبين تحت سن 18 عامًا“.