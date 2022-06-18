فلورنتينو بيريز يعلق على غضب مشجع من مبابي: "مسكين.. سوف يندم" (فيديو)

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بطل أوروبا على عدم التعاقد مع كيليان مبابي وتفضيل المهاجم الفرنسي البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان أثناء توقيعه لأحد المعجبين في مرآب سيارات.

وخلال وجوده مع بعض المعجبين للنادي الملكي وأثناء التوقيع لأحدهم، أخبره أحد المتابعين أنه لا ينبغي أن يتعاقد مع كيليان مبابي بعد الآن، ليرد فلورنتينو بيريز على المشجع قائلا: ”مسكين، سيكون كذلك, سوف يندم“ في إشارة إلى خطأ قرار المهاجم البالغ عمره 23 عاما بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.

وفي فيديو نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر بيريز يلبي بعض طلبات عشاق ريال مدريد بالتوقيع على بعض المقتنيات ورد على تعليق أحدهم بشأن مبابي.

ويبدو أن جماهير النادي الملكي غاضبة بشكل كبير من المهاجم الفرنسي الدولي الذي فضل البقاء مع باريس سان جيرمان دون تحقيق حلمه بالانتقال للنادي الملكي.

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وبعد أشهر من المفاوضات مع ريال مدريد، انتهى الأمر بمبابي مهاجم باريس سان جيرمان بتمديد عقده مع بطل فرنسا لمدة ثلاث سنوات.

وتعاملت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بغضب مع إعلان تمديد التعاقد، وتقدمت بشكوى ضد سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وقالت رابطة الدوري الإسباني إن عرض سان جيرمان الجديد لمبابي ”يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي“ لكرة القدم الأوروبية.

وأضافت: ”من المخزي أن ناديا مثل باريس سان جيرمان، الذي حقق الموسم الماضي خسائر أكثر من 220 مليون يورو (232.32 مليون دولار) بعدما تكبد خسائر أكثر من 700 مليون يورو في المواسم السابق… وبتشكيلة تتكلف حوالي 650 مليون يورو هذا الموسم، يمكنه إبرام مثل هذا الاتفاق“.

وفي وقت سابق اقترب مبابي، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، من الرحيل عن باريس سان جيرمان في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة، وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

لكن الإغراء المالي والضغط السياسي فضلا عن النفوذ الواضح لمبابي في النادي بعد عقده الجديد دفعه لتجديد عقده مع بطل فرنسا.