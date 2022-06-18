صحف رياضية: بنزيما حتى 2024.. العد التنازلي للوكاكو.. وبرشلونة إلى التعاقدات

شكلت أخبار سوق الانتقالات، واتفاق ليفربول وبايرن ميونخ على صفقة السنغالي ساديو ماني، وتجديد ريال مدريد عقد الفرنسي كريم بنزيما، وبداية تفكير برشلونة في الصفقات الجديدة بعد المصادقة على الرافعات الاقتصادية، وقرار الإسباني رافائيل نادال المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الثالث في الدوري الإسباني لكرة السلة، واهتمام ريال مدريد بإيرلينغ هالاند، عام 2024، وفوز فريق غولدن ستيت بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، وتألق ستيفن كاري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرار الإسباني رافائيل نادال بالمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”عليك أن تقف على رجليك“ و ”نادال يعلن عن السفر للندن للمشاركة في ويمبلدون بعد غياب 3 سنوات“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الثالث برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”ريال مدريد على بعد خطوة من اللقب“.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد ريال مدريد عقد الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”كريم بنزيما حتى 2024“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد المصادقة على الرافعات الاقتصادية، وكتبت: ”إلى التعاقدات“.

كما تحدثت عن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد في اللقاء الثالث برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز ويقترب من اللقب“.

الصحيفة اهتمت بقرار رافائيل نادال المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال يعلن أنه يرغب بلعب ويمبلدون“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج فريق غولدن ستيت بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، وكتبت: ”ستيفن كاري أسطورة“.

كما تحدثت عن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد في اللقاء الثالث برسم الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة لا يقوم بردة الفعل“.

الصحيفة اهتمت بإعلان رافائيل نادال مشاركته في بطولة ويمبلودن للتنس.

أس

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع قلب هجوم لخلافة كريم بنزيما، وكتبت: ”إيرلينغ هالاند في عام 2024“.

كما تحدثت عن قرار رافائيل نادال المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال يذهب لويمبلدون: الآن أنا لا أعرج“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الثالث برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”ريال مدريد على بعد خطوة من كأس اللقب“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني من ليفربول لبايرن ميونخ، وكتبت: ”قيمة ساديو ماني“ و“ليفربول يتفق أخيرًا على صفقة 35 مليون جنيه إسترليني لبيع ساديو ماني لبايرن ميونخ“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”باريس سان جيرمان ينافس مانشستر سيتي على كالفين فيليكس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي بعد الخروج من دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”لوغرانت سيستخلص المعلومات من ديشان“.

كما اهتمت بفوز غولدن ستيت ببطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة، وكتبت: ”ستيفن كاري من ذهب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في إيطاليا، وكتبت عن إنتر ميلان: ”العد التنازلي للوكاكو“، وعن قرب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو من تشيلسي: ”ميلينكوفيتش لاتسيو إلى لندن“، و عن روما، كتبت: ”التركي شيليك إلى روما ساعة حسم الصفقة“.

