رابطة الدوري الإسباني تُقاضي باريس سان جيرمان لمنع المصادقة على عقد كليان مبابي الجديد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قررت رفع دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي لمنع المصادقة على عقد النجم الفرنسي كليان مبابي الجديد مع فريقه باريس سان جيرمان.

وحسب الصحيفة كلفت رابطة الدوري الإسباني المحامي خوان برانكو برفع الدعوى القضائية لكون العقد غير قانوني، وينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن اللعب المالي النظيف.

وفي حال رفض القضاء الفرنسي للدعوى القضائية ستلجأ رابطة الدوري الإسباني للمفوضية الأوروبية، وقد ترفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال المحامي خوان برانكو في ندوة صحفية بأحد فنادق باريس: ”نحن نبحث عن قرار جديد مثل قرار بوسمان (قانون) الذي حرر السوق (1995)، ما نريده الآن هو أن يتم تنظيم السوق وأن تكون القواعد (المالية) للرابطة (الإسبانية) تطبق في جميع أنحاء أوروبا، إنها صارمة للغاية“.

🗣 عندما سُئل بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن .. هل تعتقد بأن ميسي أقنع مبابي بالتجديد ؟ ضحك 😂 وقال: "كيف لاعب سجل ٦ أهداف يقنع زميله بالتجديد .. عليه اقناع جماهير باريس سان جيرمان انه صفقة ناجحة أولا". pic.twitter.com/Pqa4lCQJSm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

وأوضح المحامي الشاب برانكو البالغ 32 عامًا، أن المبادرة القانونية الأولى ستكون مطالبة وزير الرياضة الفرنسي، أميلي أوديا كاستيرا، بإلغاء الموافقات التعاقدية لجميع لاعبي باريس سان جيرمان الموقعة اعتبارًا من 25 يونيو 2021، وهو تاريخ آخر عملية تفتيش قامت بها السلطات الفرنسية.

سيشمل ذلك عقد كليان مبابي الجديد، قيمة استثمار 500 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، وفقًا لأرقام المحامي، وأيضا عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وقعه باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 والذي يخضع أيضًا لإجراءات قانونية منذ ذلك الحين. وقاد برانكو نفسه الإجراءات القانونية بناءً على طلب مجموعة من شركاء نادي برشلونة.

أعلن المحامي المعين من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يقوم أيضًا بإعداد طلب في المجال الإداري للبطولة الفرنسية لإجراء تفتيش على حسابات PSG من خلال المديرية الوطنية للرقابة والإدارة (DNCG)، وهي هيئة إشراف على تمويل الرياضة الخاصة بالأندية في فرنسا.

وقال المحامي برانكو: ”اليوم، لا يستطيع مبابي اللعب مع باريس سان جيرمان، نحن نعلم أنه سيكون من الصعب (الفوز أمام العدالة الفرنسية)، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه طلب منه البقاء“.